Yliopistoihin esitetään kahden pääaineen mallia

Kokoomusopiskelijat esittää, että suomalaisissa yliopistoissa mahdollistetaan kahden pääaineen suorittaminen yhden tutkinnon sisällä.

Kahden pääaineen mallissa opiskelija valitsisi kaksi tasavertaista pääainetta, tyypillisesti 60 opintopistettä, kahdelta eri tieteenalalta yhden tutkinnon sisällä. Molemmat pääaineet kirjattaisiin tutkintotodistukseen tasavertaisina, eikä tutkinnon kokonaislaajuus kasvaisi.

Malli on yleinen esimerkiksi angloamerikkalaisissa yliopistoissa ja on yleistymässä myös muualla maailmassa. Se olisi jo nyt yhteensopiva eurooppalaisen ECTS-järjestelmän kanssa ja tekisi suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä taas Euroopan moderneimpia. Samalla laaja-alaista osaamista voisi kartuttaa ilman rinnakkaisia opinto-oikeuksia.

Nykyinen tutkintorakenne ei vastaa työelämän murrokseen

Kokoomusopiskelijat perustelee uudistusesitystä sillä, että työelämä on nopeassa muutoksessa ja yhä useampi asiantuntijatehtävä syntyy eri alojen rajapinnoille. Pelkkä yhden alan syväosaaminen ei enää riitä, vaan työnantajat etsivät osaajia, jotka pystyvät yhdistämään osaamista useista tieteenaloista.

Nykyinen suomalainen tutkintorakenne ei kuitenkaan mahdollista kahden tasavertaisen pääaineen suorittamista ilman toista erillistä opiskeluoikeutta.

Nykyisellään osassa yliopistoja on mahdollista suorittaa 60 opintopisteen sivuainekokonaisuus, joka vastaa laajuudeltaan pääaineen perus- ja aineopintoja. Järjestelmä ei kuitenkaan mahdollista näiden opintojen tunnustamista toiseksi pääaineeksi suoritetusta oppimäärästä huolimatta.

Opiskelijajärjestö uskoo, että tämä malli lisäisi opiskelijoiden valinnanvapautta ilman, että nykyinen erikoistumiseen perustuva järjestelmä katoaisi.

– Akava Worksin selvitys osoittaa, että tekoäly vähentää yksinkertaisia asiantuntijatehtäviä ja lisää kysyntää laaja-alaiselle osaamiselle. On opiskelijan etu, että hän voi itse päättää, rakentaako syvän erikoistumisen vai laaja-alaisen osaamispohjan, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Nuutti Metsämäki tiedotteessa.

Varapuheenjohtaja Onni Perälä korostaa, että muutos ei heikentäisi erikoistumisen arvoa.

– Kyse on valinnanvapauden laajentamisesta. Tulevaisuuden haasteet – ilmastonmuutoksesta tekoälyyn ja globaaliin turvallisuuteen – vaativat osaajia, jotka osaavat ajatella yli tieteenalarajojen.

Kokoomusopiskelijat on viralliselta nimeltään Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta.