Viholliset katoavat – hän on Kremlin yllättävä taustahahmo

Venäjän presidentti Vladimir Putin päätti siirtää toukokuussa puolustusministerinä yli vuosikymmenen toimineen Sergei Shoigun maan turvallisuusneuvoston sihteeriksi.

Puolustusministeriksi nimitettiin aiemmin varapääministerinä toiminut Andrei Belousov. Vaihdos nähtiin tuolloin osoituksena Kremlin sisäisestä valtakamppailusta ja Ukrainan sotaan liittyneistä epäonnistumisista.

Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti huomauttaa Shoigun olleen venäläisten sotabloggaajien ja erityisesti Wagner-palkkasoturiryhmää johtaneen Jevgeni Prigozhinin silmätikkuna. Prigozhin arvosteli maan asevoimien johtoa julkaisemillaan raivokkailla videoilla ja kohdisti syytöksensä Sergei Shoiguun ja asevoimien komentaja Valeri Gerasimoviin.

Wagner-johtajan kesäkuussa 2023 aloittama lyhyt kapina oli kohdistettu Shoigua ja Gerasimovia vastaan. Erikoinen tapahtumaketju päättyi kahta kuukautta myöhemmin Prigozhinin yksityiskoneen maahansyöksyyn Venäjällä.

Mark Galeotti arvioi Sergei Shoigun olevan matalasta profiilistaan huolimatta vaikutusvaltainen ja taitava pelaaja Kremlin kulisseissa. Hän on pysynyt presidentin sisäpiirissä harvinaisen pitkään.

– Uskon, että Jevgeni Prigozhinia todella ärsytti se, että Shoigu osoittautui häntä ovelammaksi taustapelaajaksi. Shoigu ei ole aina onnistunut urallaan, mutta hänellä ei ole tapana hävitä, jos hän ajautuu suoraan konfliktiin jonkun kanssa. Hänen kanssaan ei kannata riidellä, Galeotti sanoi Pushkin House -kulttuurikeskuksen tilaisuudessa.

Wagner-johtajan tyyli oli mahtaileva, suurisuuntainen ja uhkaileva. Sergei Shoigun vahvuutena oli, että hän oli toiminut politiikan kulisseissa pidempään kuin suurin osa Venäjän eliitin muista johtohahmoista. Shoigu oli korkeassa asemassa jo 1990-luvulla eli huomattavasti ennen Vladimir Putinia.

– Hän ei vaikuta koskaan pyrkineen mihinkään ylennykseen, vaan saa kuin maagisesti aina uusia tehtäviä, professori pohtii.

The recording of the conversation I and @scrawnya had at @Pushkin_House last month on our book DOWNFALLhttps://t.co/1vOPch3KIj

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) November 10, 2024