”Vihollinen on uuvuksissa” – Kreml joutuu työntämään reservinsä etulinjaan

Venäjän joukkojen toiminta Itä-Ukrainan Pokrovskin suunnalla on vähentynyt jonkin verran, koska hyökkääjä on uupunut valtavien tappioiden jälkeen, kertoo Ukrainan 25. maahanlaskuprikaatiin kuuluvan pataljoonan komentaja Serhii.

Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten United News -mediaan.

– Intensiteetti on laskenut jonkin verran, vihollinen on uupunut ja kokoaa reservejä. Hyökkääjä yrittää jatkuvasti kasta reservejä voidakseen käyttää niitä tulevaisuudessa tällä suunnalla. Vihollinen käyttää erittäin intensiivisesti FPV-drooneja yrittäessään tuhota asemamme, Serhii sanoo.

Venäjän joukot pyrkivät iskemään ukrainalaisten drooniasemia ja -miehistöjä vastaan mahdollistaakseen jalkaväkensä etenemisen ja jalansijan saamisen puolustajan asemien välissä ja takana.

– Venäläisillä on täällä voimakkaita yksiköitä, kuten Rubikon, kertoo ukrainalaisprikaatin nimettömänä esiintyvä sotilas.

Rubikonia pidetään Venäjän drooniyksiköiden eliittinä. Sen joukot on varustettu tehokkailla hyökkäysdrooneilla ja elektronisen sodankäynnin laitteilla, jotka pystyvät häiritsemään ukrainalaisten drooneja jopa 20 kilometrin päästä.

Venäjän jalkaväki ei ole kovin hyvin koulutettua tällä suunnalla toisin kuin droonien lennättäjät. Hyökkääjä yrittää edelleen hyödyntää lukumääräänsä.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun vihollinen yrittää ohittaa 25. prikaatin hyödyntäen sääolosuhteita. Heidän jalkaväkensä tekee jatkuvasti ”lihahyökkäyksiä”, Serhii sanoo.

Lihahyökkäyksillä tarkoitetaan jalkaväen hyökkäyksiä, joita tehdään ilman tykistön tukea ihmisaaltoina vihollisen asemia kohti.

Venäjän joukot ovat hyökänneet Donetskin alueella Pokrovskin suunnalla ja yrittäneet saarrostaa Myrnohradin ja Pokrovskin kaupunkialuetta. Useita kuukausia jatkuneesta intensiivisestä taistelutoiminnasta huolimatta venäläiset eivät ole onnistuneet siinä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Pokrovskin suunnan lisäksi Venäjän yksiköt ovat hyökänneet myös Slovjanskin sekä Kostjantynivkan–Družkivkan-suunnilla, ja aktiivista taistelutoimintaa on ollut myös Lymanin sekä Etelä-Slobozhansken suunnilla.