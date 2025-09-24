”Vihervasemmisto vuoron perään vastusti jokaista säästöä”

Ensi vuoden budjetin käsittely alkoi eduskunnassa tiistaina. Ensin asiaa käsiteltiin valtiovarainvaliokunnassa, jonka jälkeen asian käsittely jatkui eduskunnan lähetekeskustelussa.

Kokoomuksen kansanedustajan Timo Heinosen mukaan keskustelu ensi vuoden budjetista oli ”aika lailla odotetunlainen”.

– Vihervasemmisto-oppositio SDP:n johdolla kertoi vuoron perään käytännössä vastustavansa jokaista tehtyä säästöä ja sitten sivulauseessa vaadittiin jotain vielä lisää. Vaihtoehtoja ei joko ole tai ne pidetään piilossa, Timo Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Vuoden 2026 talousarviossa valtion menot ovat 90,3 miljardia euroa. Tämä on 0,2 miljardia euroa enemmän kuin vuodelle 2025 on budjetoitu mukaan lukien toinen lisätalousarvio. Vuoden 2026 talousarvion tulot ovat 81,6 miljardia euroa ja talousarvio on siis 8,7 miljardia euroa alijäämäinen.

Alijäämää pienentää kertaluonteisesti noin 2,3 miljardilla eurolla Valtion asuntorahaston jäljellä olevan kassan tulouttaminen valtion budjettiin rahaston lakkautuksen yhteydessä.

– Tuloutus ei vähennä valtion ja julkisen talouden velkaantumista. Ilman tuloutusta budjettitalouden alijäämä olisi 11,0 miljardia euroa, mikä katetaan ottamalla lisää velkaa, Heinonen huomauttaa.

Heinonen muistuttaa, että julkisen talouden velkasuhteen vakauttaminen hallituskauden loppuun mennessä on pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen keskeisin finanssipoliittinen tavoite.

– Velkasuhteen vakauttamiseksi jo hallitusohjelmassa ja keväällä 2024 päätimme julkista taloutta vuoden 2027 tasolla noin yhdeksällä miljardilla eurolla vahvistavasta toimenpidekokonaisuudesta. Lisäksi kevään 2025 puoliväliriihessä päätettiin vielä toimista talouskasvun vauhdittamiseksi ja kasvutoimien rahoittamiseksi. Nyt annettu vuoden 2026 budjettiesitys toteuttaa näitä aiemmin linjaamiamme ja tekemiämme päätöksiä, Heinonen toteaa.