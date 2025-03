Viestiskandaali paisuu: Donald Trump on vaikean valinnan edessä

Kiihtyvä skandaali Valkoisen talon keskeisten päättäjien Signal-viestiryhmästä asettaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin politiikan tutkijan mukaan hankalaan paikkaan.

Alkuperäisen uutisen paljastanut Atlantic julkaisi eilen kohutut viestit kokonaisuudessaan. Ne asettivat vähintäänkin erittäin kyseenalaisiksi Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Waltzin ja puolustusministeri Pete Hegsethin aiemmat selitykset viestien luonteesta ja siitä, miten lehden päätoimittaja Jeffrey Goldberg ryhmään päätyi.

Nyt saksalainen Spiegel on uutisoinut, että Waltzin, Hegsethin ja tiedustelujohtaja Tulsi Gabbardin yksityisiä tietoja kuten puhelinnumeroita ja sosiaalisen median tileihin linkittyviä sähköpostiosoitteita sekä WhatsApp- ja Signal- tilejä on vapaasti löydettävissä verkosta.

Spiegel pitää paljastuksia vakavina. Jutun mukaan vihamielinen tiedustelupalvelu voisi hyödyntää tällaisia tietoja murtautuakseen kohteiden viestintään. Saksalaislehden mukaan on mahdollista, että vierailla valloilla oli pääsy myös kohuttuun Signal-ryhmään.

CEPA-ajatushautomon demokraattisen resilienssin johtaja ja Britannian arvostetun King’s College Londonin Venäjän politiikan professori Sam Greene sanoo BlueSkyn päivityksessään tilanteen ajaneen Trumpin dilemmaan, ”joka on tuttu autokraateille”.

– Paneeko hän päitä putoilemaan viestiäkseen vastuunkantoa, ja tulee samalla luoneeksi ennakkotapauksen siitä, miten julkinen kohu voi rajoittaa hänen valtaansa, Greene kysyy.

– Vai suojeleeko hän valta-asemaansa, mutta tulee samalla varmistaneeksi sen, että väärin toimiminen vain moninkertaistuu, hän jatkaa.

Tähän mennessä Valkoinen talo on vastannut uutisointiin ja syytöksiin jyrkästi. Trumpin kabinetti on lähinnä kyseenalaistanut Atlanticia ja lehden päätoimittajaa ja vähätellyt tapahtuneen merkitystä. Koko sotkua on myös syytetty poliittisten vastustajien mediaoperaatioksi.

