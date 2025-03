Uusi paljastus USA:n sotaviestiketjusta: ”Tähän aikaan ensimmäiset pommit varmasti putoavat”

Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth antoi ymmärtää, ettei viestipalvelu Signalin viestiketjuun julkaistu iskusuunnitelmia. Jemeniin tehtyä iskua käsitelleeseen viestiryhmään ilmeisesti epähuomiossa lisätty The Atlantic-lehden päätoimittaja on nyt julkaissut lisää viestejä. Ne osoittavat, että puolustusministeri Hegseth ei puhunut totta.

Kohu alkoi maanantaina, kun The Atlanticin päätoimittaja Jeffrey Goldberg kertoi lehdessään saaneensa etukäteen tietoja Yhdysvaltojen ilmaiskusta Jemeniin. Hän oli saanut 11. maaliskuuta viestipalvelu Signalissa yhteyspyynnön nimeä Michael Waltz käyttäneeltä henkilöltä. Waltz on presidentti Donald Trumpin hallinnon kansallisen turvallisuuden johtava neuvonantaja.

Goldberg hyväksyi pyynnön uteliaisuuttaan ja tuli kaksi päivää myöhemmin lisätyksi viestiryhmään nimeltä Houthi PC small group. Tässä ryhmässä Waltz kertoi että kyse on ylimpien turvallisuusviranomaisten hyvin rajatusta piiristä ja ryhmän tarkoituksena on koordinoida Jemenin huhtikapinallisiin liittyviä toimia. Ryhmän jäsenten käyttämistä nimistä päätellen mukana olivat muun muassa ulkoministeri Marco Rubio, varapresidentti J. D. Vance, puolustusministeri Pete Hegseth, tiedustelupalvelujen johtaja Tulsi Gabbard, keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja John Ratcliffe ja Valkoisen talon apulaiskansliapäällikkö, Trumpin turvallisuusneuvontaja Stephen Miller. Ryhmässä muun muassa haukuttiin Eurooppaa ja todellakin koordinoitiin iskua huthikapinallisia vastaan.

Kun asiasta nousi kohu, media ryhtyi haastamaan asiasta useampia ryhmässä jäsenenä olleita. Puolustusministeri Pete Hegsethiltä kysyttiin, miksi hän jakoi todennäköisesti salaista tietoa sotasuunnitelmista viestiryhmään.

– Kukaan ei viestitellyt sotasuunnitelmia. Siinä kaikki mitä minulla on sanottavana, Hegseth vastasi CNN:n mukaan.

Tiedustelupalvelujen johtaja Tulsi Gabbard ja keskustiedustelupalvelun johtaja John Ratcliffe kiistivät, että ryhmässä olisi jaettu salaista tietoa. Ratcliffe vetosi siihen, että päätökset tiedon salaamisesta tai julkisuusasteesta tekee puolustusministeri – tässä tapauksessa siis Pete Hegseth.

Nyt The Atlantic on julkaissut lisätietoa asiasta. Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Karoline Leavitt kommentoi, että The Atlantic on nyt myöntynyt: suunnitelmat eivät olleet sotasuunnitelmia, ja koko juttu on huijaus jonka on keittänyt kokoon Trumpin vihaaja.

Leavitt jakoi viestipalvelu X:ssa kuvakaappauksen The Atlanticin uudemman artikkelin otsikon: siinä puhutaan hyökkäyssuunnitelmista.

Maksumuurin takana olevassa artikkelissa on kuvakaappaus. Siinä esitellään puolustusministeri Hegsethin lähettämä pitkä viesti. Viestissä kerrotaan tarkka tapahtumajärjestys, ilmaiskuja tekevä kalusto, iskujen kellonajat, kuvaillaan että kohteena oleva terroristi on tunnetussa kohteessa ja droneiskujen pitäisi tapahtua ajallaan, ja kuvataan milloin hyökkäysdroonit ovat kohteessa ja ensimmäiset pommit varmasti putoavat, sekä toivotetaan jumalan nimissä onnea taistelijoille.

TEAM UPDATE:

TIME NOW (1144et): Weather is FAVORABLE. Just CONFIRMED w/CENTCOM we are a GO for mission launch.

1215et: F-18s LAUNCH (1st strike package)

1345: ’Trigger Based’ F-18 1st Strike Window Starts (Target Terrorist is @ his Known Location so SHOULD BE ON TIME – also, Strike Drones Launch (MQ-9s)

1410: More F-18s LAUNCH (2nd strike package)

1415: Strike Drones on Target (THIS IS WHEN THE FIRST BOMBS WILL DEFINITELY DROP, pending earlier ’Trigger Based’ targets)

1536 F-18 2nd Strike Starts – also, first sea-based Tomahawks launched.

MORE TO FOLLOW (per timeline)

We are currently clean on OPSEC

Godspeed to our Warriors.