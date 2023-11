Viesti Ukrainasta: Tiedossa on lisää iskuja Venäjälle

Ukraina vastasi Kiovaan viikonloppuna kohdistuneeseen lennokkihyökkäykseen omilla iskuillaan eri puolille Venäjää.

Venäläisten sotabloggaajien mukaan ”massiivisen” droonihyökkäyksen kohteena olivat ainakin Moskova, Brjansk, Tula ja Kaluga. Ilmatorjunta pudotti osan lennokeista, mutta monet niistä vaikuttivat päässeen maaliinsa tai aiheuttaneen vaurioita pudotessaan.

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin lisäksi videoita suuresta tulipalosta Tsheljabinskissa sijaitsevassa tehtaassa. Se valmistaa muun muassa panssarivaunujen moottoreita. Virallisesti tulipalon kerrottiin syttyneen sähkövian seurauksena.

Kyseistä tehdasta kohtaan on asetettu pakotteita Ukrainan sodan seurauksena. Sen komponentteja käytetään T-72- ja T-90-panssarivaunuissa sekä monissa telatykeissä ja panssarihaupitseissa.

Economist-lehden kirjeenvaihtaja Oliver Carroll kertoo viestipalvelu X:ssä keskustelleensa tilanteesta korkea-arvoisen ukrainalaislähteen kanssa. Lähteen mukaan vastaavia Venäjälle tehtäviä iskuja on tiedossa lähiaikoina lisää. Niitä tehdään vain sotilaskohteita vastaan.

– Venäläisten ei pidä koskaan antaa unohtaa, että he käyvät parhaillaan sotaa, lähde sanoo.

Fire reported at Chelyabinsk factory producing motors for military use. Top Ukrainian official told me today we should expect more operations in Russia — but only against military targets. “Russians should never be allowed to forget they are waging war.” https://t.co/VmL5Dw1fT5

— Oliver Carroll (@olliecarroll) November 26, 2023