Lennokki-iskuja Venäjälle, panssarivaunujen moottoritehtaalla suuri tulipalo

Venäjä toteutti viikonloppuna tähän mennessä suurimman lennokkihyökkäyksen Ukrainan pääkaupunki Kiovaa vastaan.

Ilmapuolustuksen sanottiin tuhonneen 74 yhteensä 75 iranilaisvalmisteisesta Shahed-räjähdelennokista, joita lähetettiin useissa aalloissa pohjoisesta ja idästä. Edullisilla lennokeilla on korvattu Venäjän hupenevia ohjusvarastoja.

Ukraina toteutti vastaiskuna oman lennokkihyökkäyksensä. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti myöhään sunnuntai-iltana estäneensä drooni-iskun Smolenskin alueella. Myös Tulan lähellä kuultiin ilmatorjunnan ääntä. Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti väittäneet ampuneensa alas Ukrainan lennokkeja myös silloin, kun ne ovat osuneet kohteeseensa.

Venäläisten sotabloggaajien mukaan massiivinen lento-isku olisi kohdistunut lisäksi Moskovan, Kalugan ja Brjanskin alueille.

Sosiaalisessa mediassa julkaistun videon perusteella alikulkutie olisi ollut tulessa Ramenkin alueella Moskovassa. Virallisesti syyksi annettiin ”sähköpalo”, mutta kohtaan iskeytyi tiettävästi Ukrainan räjähdelennokki.

Ruotsalaistutkija Anders Åslund on nostanut esiin sosiaalisessa mediassa liikkuneita tietoja, joiden perusteella kaartin 4. panssaridivisioonan tykistörykmentin rakennukseen olisi myös osunut lennokki. Mahdollisista vaurioista ei ole tietoa. Åslund huomauttaa, että eliittiyksikkönä pidetyn panssaridivisioonan tehtävänä on Moskovan puolustaminen.

Itä-Uralilla sijaitsevan Tsheljabinskin kaupungissa panssarivaunujen moottoreita valmistavan tehtaan lähellä syttyi laaja tulipalo. Sen kerrottiin aiheutuneen sähkömuuntajan viasta. Ainakin osa vastaavista välikohtauksista on aiempien arvioiden mukaan ollut yhteydessä sabotaasiin tai lennokki-iskuihin.

1/ Russian sources and eyewitnesses are reporting a massive Ukrainian drone attack in Moscow, Tula, Kaluga, Smolensk and Bryansk regions. According to the Rybar Telegram channel… https://t.co/y2Y3UMa5Zn https://t.co/6yADvtcrO5 pic.twitter.com/WWcUgAo99p

Accident or whatever, but the Chelyabinsk 🇷🇺 plant producing, among other things, tank engines doesn’t seem to be in the best shape tonight. pic.twitter.com/yfV68Souro

— Carl Bildt (@carlbildt) November 26, 2023