Viesti Ukrainasta: Käänne voi tapahtua huhtikuussa

Venäläisjoukkojen eteneminen Itä-Ukrainan Bahmutin kaupungin ympäristössä vaikuttaa hyytyneen ainakin tilapäisesti. Taustalla ovat jatkuvien rynnäkköjen aiheuttamat tappiot ja Ukrainan alueelle siirtämät vahvistukset.

Suositulla ukrainalaisella ”Bahmutin demoni”-kanavalla Telegramissa on nostettu esiin alueella taistelevien sotilaiden arvioita. Heidän mukaansa vaikuttaa epätodennäköiseltä, että venäläisjoukot pystyisivät saamaan kaupunkia kokonaan saarrettua. Venäjä on edennyt kevään aikana hitaasti kaupungin etelä- ja pohjoispuolella, mutta huoltotiet ovat edelleen auki.

Ukrainalaiset uskovat tilanteen kohenevan ehkä jo huhtikuussa, jolloin maaperän kuivuminen voi helpottaa ajoneuvojen liikkumista maastossa. Ensimmäisten Ukrainalle toimitettujen länsimaisten taistelupanssarivaunujen uskotaan lisäksi siirtyvän rintamakäyttöön lähiviikkojen aikana.

– Bahmut ei ole saarrettu ja on epätodennäköistä, että venäläiset siinä onnistuvat. He eivät usko siihen itsekään. Täällä on jo kevät, ja ”elämän tie” [Bahmutin huoltotie] on edelleen meillä, vaikka se on osittain Venäjän tykistötulen kohteena. Jos onnistumme pidättelemään heitä huhtikuuhun asti, niin seuraa käänne, ja voimme työntää heitä tasaisesti taaksepäin, ukrainalaiskanava kirjoittaa.

Venäjä on kärsinyt kovia tappioita epäonnistuneissa hyökkäyksissään myös etelämpänä Vuhledarin kaupungin ympäristössä. Ukrainalaisbloggaajat uskovat, että näilläkin alueilla tilanne kohenee, jos puolustus kestää huhtikuun puoliväliin asti.

Rintamatilanne on tällä hetkellä vaikein Avdijivkan luona, jota venäläisjoukot ovat yrittäneet saartaa jo pidemmän aikaa.

Venäläislähteet ovat antaneet tilanteesta samankaltaisia arvioita. Itä-Ukrainan separatistijoukkojen entinen komentaja Igor Girkin sanoo raskaiden taisteluiden jatkuvan Avdijivkan pohjoispuolella. Hänen mukaan Bahmutissa eteneminen on ollut ”hyvin hidasta” raskaista katutaisteluista huolimatta.

– Yleistilanteessa ei ole suuria muutoksia: Wagner ja Venäjän asevoimat yrittävät puristaa ainakin jotain tulosta huhtikuuhun mennessä, samalla kun ukrainalaiset vastustavat, eivätkä anna suurien komentajien (Valeri Gerasimov ja Jevgeni Prigozhin) ilmoittaa pian edes vähäpätöisistä voitoista. Molempien osapuolten tappiot ovat korkeita, Igor Girkin kirjoittaa.