Käänne rintamalla? ”Äärimmäiset tappiot” pysäyttivät hyökkääjän

Asiantuntija-arvioiden mukaan Venäjän kyky jatkaa hyökkäystä Bahmutin alueella on ainakin väliaikaisesti ehtynyt.

Britannian sotilastiedustelun perjantain tilannekatsauksessa todetaan Venäjän asevoimien ja Wagnerin joukkojen saaneen haltuunsa sillanpääasemia Bahmutka-joen länsipuolelta kaupungin keskustassa. Joki on ollut taisteluiden etulinja viikon aikana. Ukrainalaisten kerrotaan puolustavan kaupungin länsipuolta.

Venäjä kuitenkin hyökkää koko etulinjan alueella brittien mukaan nyt vähiten sitten tammikuun. Tämän arvioidaan johtuvan siitä, että Venäjä on kuluttanut sen käytettävissä olevien yksiköiden taistelukyvyn niin loppuun, ettei edes paikallisia hyökkäysoperaatioita voida enää suorittaa kestävästi.

Arvion mukaan Venäjän sodanjohto pyrkii todennäköisesti seuraavaksi täydentämään niin joukkoja kuin ampumatarvikkeitakin ennen ryhtymistä uusiin hyökkäyksiin.

Myös Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) on samoilla linjoilla. ISW:n tilannekatsauksen mukaan Venäjän hyökkäysten verrattain hidas tahti sekä normaalia harvempaan tulleet julkiset väitteet edistyksestä tukevat aiempia arvioita siitä, että Wagnerin hyökkäys on todennäköisesti lähellä kulminaatiota. Tällä tarkoitetaan pistettä, jossa hyökkäystä ei enää pystytä jatkamaan.

Ukrainan sotaa tiiviisti seuraava St. Andrewsin yliopiston strategian professori Phillips O’Brien pitää arvioita mielenkiintoisina. Hänen mukaansa ne viittaavat Venäjän voimien ehtymiseen alueella.

– Tästä hankkeesta keskustellessa ainakin yksi asia on varma. Venäjän tappiot ovat olleet äärimmäisiä. Tällä ei ole saavutettu mitään poliittisesti arvokasta (joka vaikutti olevan tavoite Venäjän näkövinkkelistä), on edetty hyvin vähän ja kärsitty valtavia menetyksiä, O’Brien summaa Twitterissä.

Ukrainan päätöstä pitää härkäpäisesti kiinni Bahmutista on toisinaan arvosteltu. Myös Ukrainan asevoimien tiedetään kärsineen alueella raskaita tappioita. Ukraina on pyrkinyt salaamaan omat menetyksensä mahdollisimman tarkkaan. Viime viikkoina on arvioitu useaan otteeseen, että Ukraina joutuu luopumaan Bahmutista.

– Se mitä emme tiedä, on hinta, jonka Ukraina on maksanut aiheuttaakseen Venäjälle nämä tappiot. Tämä kuitenkin osoittaa, miten aikaista oli väittää ehdottomasti, että Ukrainan olisi pitänyt jo vetäytyä Bahmutista, professori arvioi.

Mikäli Ukraina olisi luopunut alueesta, juhlisi Venäjä Phillips O’Brienin mukaan nyt poliittista voittoa.

– Mikä tärkeintä, Venäjän hyökkäys olisi loppunut johonkin sellaiseen, joka olisi antanut poliittisesti mahdollisuuden siirtyä puolustuskannalle (pahin skenaario Ukrainalle, hän toteaa.

