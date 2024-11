Viesti Kiinalle ja Pohjois-Korealle – Ranskan lentotukialus lähtee pitkälle tehtävälle

Ranska aikoo lähettää ydinkäyttöisen Charles de Gaulle -lentotukialuksen poikkeuksellisen pitkälle tehtävälle Tyynenmeren alueelle. Jättimäisen aluksen on määrä vierailla ensimmäistä kertaa Japanissa.

Asiantuntijoiden mukaan tavoitteena on lähettää viesti Ranskan kumppanimaille ja ”vihamielisille alueellisille toimijoille”.

– Ranskan viesti ei ole kohdistettu vain yhdelle valtiolle, vaikka prioriteetti todennäköisesti onkin viestiä Kiinan suuntaan, kansainvälisen politiikan professori Garren Mulloy sanoi South China Morning Post -lehden mukaan.

Ranskan puolustusministeriö ilmoitti marraskuun alussa lentotukialuksen johtaman laivasto-osaston saaneen päätökseen harjoituksen Välimeren alueella. Aluksia oli kunnostettu neljän kuukauden ajan. Tuleva Clemenceau 25 -tehtävä kestää kuukausia ja sijoittuu Välimeren lisäksi Punaisellemerelle, Intian valtamerelle ja Kaakkois-Aasiaan.

Tukialuksen arvellaan vierailevan Japanin lisäksi ainakin Filippiineillä. Osasto koostuu sen lisäksi ohjushävittäjästä, kahdesta fregatista, ydinsukellusveneestä ja huoltoaluksesta. Tukialuksen mukana on 24 Rafale -hävittäjää, neljä helikopteria ja kaksi tutkakonetta.

Osasto harjoittelee Intian, Indonesian, Malesian, Singaporen, Australian ja Japanin laivastojen kanssa. Ranskalaisupseerin mukaan sotaharjoituksesta pyritään tekemään mahdollisimman realistinen.

Ranska voi tehdä yhteistyötä myös Vietnamin kanssa, joka kiistelee Kiinan kanssa Etelä-Kiinan meren saarien hallinnasta. Laivasto-osasto kulkee mahdollisesti Taiwaninsalmen kautta vahvistaakseen viestiä navigoinnin vapaudesta kansainvälisillä merialueilla. Se voi lisäksi toimia lähellä Korean niemimaata.

– Ranska on arvostellut voimakkaasti Pohjois-Koreaa joukkojen lähettämisestä Ukrainaan. Tämä on yksi keino ylläpitää painetta Pjongjangia kohtaan, jotta he eivät lähettäisi lisäjoukkoja ja pysyisivät poissa Euroopasta, Wasedan yliopiston professori Toshimitsu Shigemura sanoo.