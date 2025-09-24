Vientiyritykset kiinnostuivat Ukrainasta – puolet pitää maata mahdollisuutena

Suomen vientiyritykset ovat aktivoitumassa Ukrainan suhteen, sillä puolet pitää Ukrainan jälleenrakennusta itselleen varteenotettavana markkinana, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Myös Suomen viennin kokonaisnäkymät ovat kohentuneet keväästä, ilmenee EK:n yrityskyselystä.

Kaikkiaan 51 prosenttia vientiyrityksistä pitää Ukrainaa itselleen varteenotettavana liiketoimintamahdollisuutena. Yrityksistä 19 prosenttia on jo Ukrainassa tai valmistelee sinne menoa ja 32 prosenttia seuraa markkinan kehittymistä aktiivisesti.

Vientiyrityksistä 45 prosenttia ei vielä pidä Ukrainaa ajankohtaisena tai kiinnostavana kohdemarkkinana.

Nyt 38 prosenttia yrityksistä uskoo viennin kasvuun seuraavan kuuden kuukauden aikana, kun keväällä luku oli 31 prosenttia. Viennin supistumista ennakoi enää 12 prosenttia.

Viennin kovinta kasvukäännettä jarruttaa vientiyritysten mukaan eritoten maailmanpoliittinen epävarmuus (67 %).

Euroopan tulevaisuuden suurin kasvumarkkina

Maailmanpankin arvion mukaan Ukrainan jälleenrakennus tulee vaatimaan 500 miljardin euron investoinnit seuraavan vuosikymmenen aikana. Sen myötä Ukrainasta tulee Euroopan merkittävin kasvumarkkina.

Ukrainalaiset kannustavat eurooppalaisia ja suomalaisia yrityksiä lähtemään mukaan jälleenrakennukseen jo nyt, sillä länsi-integraation ja EU-jäsenyyden etenemisen kannalta on olennaista, että jälleenrakennus tapahtuu eurooppalaisin teknisin standardein ja jäsenyyspolkua tukien.

EK arvioi jälleenrakennuksen tarjoavan Suomelle lisää vientiä 1-2 miljardin euron arvosta vuosittain. Suomalaisyritykset voivat tarjota ratkaisuja muun muassa teollisuuden koneisiin ja laitteisiin, energiateknologiaan, digitaalisiin ratkaisuihin sekä puolustusteollisuuteen.

EK:n elokuussa käynnistämä Pro Ukraina -hanke tukee suomalaisyritysten ensiaskelia Ukrainan jälleenrakennuksessa tarjoten konkreettista neuvontaa, markkinakartoituspalveluja ja kumppanihakua sekä Suomessa että Ukrainassa.

Hankkeen tavoitteena on saada yli 200 suomalaisyritystä mukaan jälleenrakennukseen seuraavan kahden vuoden aikana.

EK:n johtaja Petri Vuorion mukaan yrityskyselyn ohella myös Pro Ukraina -hankkeen saama palaute kertoo, että suomalaisyritykset ovat nyt hereillä.

– On tärkeää, että Suomi ja suomalaisyritykset pääsevät etenemään samassa tahdissa keskeisten verrokkimaidemme kanssa. Tanska on eurooppalainen edelläkävijä Ukrainan jälleenrakentamisessa. Se toimii siellä satojen yritysten voimin ja hankeputkessa on jo nyt miljardin euron vientikaupat, hän sanoo tiedotteessa.

Vuorion mukaan Tanskan valtteina ovat olleet yritysten rohkean liikkeellelähdön lisäksi erittäin toimivat vienninedistämis- ja rahoituspalvelut, jotka toimivat hyvänä esimerkkinä meillekin.

– Suomi pystyy kyllä kirimään vielä mukaan, mikäli yritykset lähtevät rohkeasti kartoittamaan markkinaa ja mikäli kykenemme tarjoamaan kilpailukykyisiä rahoitusvälineitä tuleviin hankkeisiin. On keskeistä vahvistaa kansallisia viennin ja kehitysrahoituksen ratkaisuja sekä hyödyntää maksimaalisesti EU:n tarjoamat riskinjakomahdollisuudet.

Yrityskyselyn vastaukset koottiin EK:n Vientibarometrin kautta, johon vastasi 348 vientiyritystä 17.8-1.9.2025.