Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kontteja Vuosaaren satamassa Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Vienti USA:han väheni 10 prosenttia vuoden takaisesta

  • Julkaistu 12.08.2025 | 08:22
  • Päivitetty 12.08.2025 | 10:07
  • Talous
Tavaroita ja palveluita vietiin Yhdysvaltoihin 3,2 miljardin euron arvosta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tavaroiden ja palveluiden vienti Yhdysvaltoihin väheni vuoden toisella neljänneksellä 10 prosenttia edellisvuotisesta, kertoo Tilastokeskus.

Tavaroita ja palveluita vietiin Yhdysvaltoihin 3,2 miljardin euron arvosta.

Vaikka vienti nyt väheni, säilyi se viime vuosina saavutetulla aiempaa korkeammalla tasolla. Yhdysvaltojen viennin viimeaikaista kehitystä selittävät Tilastokeskuksen mukaan risteilyalusten toimitukset sekä poikkeuksellisen korkeat tietojenkäsittelypalveluiden luvut. Nämä ovat kohdistuneet yksittäisiin neljänneksiin vuosien sisällä.

Tulevien kehityssuuntien arvioiminen yhden neljänneksen perusteella on Tilastokeskuksen mukaan siksi haasteellista.

– Vaikka vienti Yhdysvaltoihin on laskussa edellisvuoteen verrattuna, ei tullineuvottelujen vaikutusta ole ainakaan vielä merkittävästi havaittavissa Yhdysvaltojen kaupan kokonaistasoissa, Tilastokeskuksen yliaktuaari Reetta Karinluoma sanoo tiedotteessa.

Palveluiden osuus kokonaisviennistä Yhdysvaltoihin on jo pitkään ollut verrokkimaita kuten Ruotsia ja Saksaa suurempaa.

– Palveluiden merkitys saattaa vielä kasvaa, jos tullien asettaminen vähentää tavarakauppaa Yhdysvaltoihin. Tullit kohdistuvat tavarakauppaan, mutta palvelukaupan mahdollinen rajoittaminen tapahtuu muulla, vähemmän suoraviivaisella säätelyllä, Karinluoma kertoo.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)