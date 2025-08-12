Vienti USA:han väheni 10 prosenttia vuoden takaisesta

Tavaroiden ja palveluiden vienti Yhdysvaltoihin väheni vuoden toisella neljänneksellä 10 prosenttia edellisvuotisesta, kertoo Tilastokeskus.
Tavaroita ja palveluita vietiin Yhdysvaltoihin 3,2 miljardin euron arvosta.
Vaikka vienti nyt väheni, säilyi se viime vuosina saavutetulla aiempaa korkeammalla tasolla. Yhdysvaltojen viennin viimeaikaista kehitystä selittävät Tilastokeskuksen mukaan risteilyalusten toimitukset sekä poikkeuksellisen korkeat tietojenkäsittelypalveluiden luvut. Nämä ovat kohdistuneet yksittäisiin neljänneksiin vuosien sisällä.
Tulevien kehityssuuntien arvioiminen yhden neljänneksen perusteella on Tilastokeskuksen mukaan siksi haasteellista.
– Vaikka vienti Yhdysvaltoihin on laskussa edellisvuoteen verrattuna, ei tullineuvottelujen vaikutusta ole ainakaan vielä merkittävästi havaittavissa Yhdysvaltojen kaupan kokonaistasoissa, Tilastokeskuksen yliaktuaari Reetta Karinluoma sanoo tiedotteessa.
Palveluiden osuus kokonaisviennistä Yhdysvaltoihin on jo pitkään ollut verrokkimaita kuten Ruotsia ja Saksaa suurempaa.
– Palveluiden merkitys saattaa vielä kasvaa, jos tullien asettaminen vähentää tavarakauppaa Yhdysvaltoihin. Tullit kohdistuvat tavarakauppaan, mutta palvelukaupan mahdollinen rajoittaminen tapahtuu muulla, vähemmän suoraviivaisella säätelyllä, Karinluoma kertoo.