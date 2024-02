Viekö Venäjä ydinaseita avaruuteen? USA varoittaa uudesta kyvystä

Venäjän kerrotaan kehittävän uutta kiertoradalla toimivaa asejärjestelmää, joka voisi tuhota muita satelliitteja mahdollisesti ydinaseilla.

Kongressin alahuoneen tiedusteluvaliokunnan puheenjohtaja Mike Turner varoitti aiemmin kansallista turvallisuutta uhkaavasta asiasta ja kehotti presidentti Joe Bidenia julkistamaan sitä koskevat tiedustelutiedot.

ABC:n lähteiden mukaan asia liittyy Kremlin tavoitteeseen saada ydinaseita avaruuteen. Uusi järjestelmä ei olisi tarkoitettu maan pinnalla sijaitsevia kohteita vastaan.

Kiertoradalta toimiva asejärjestelmä voisi uhata muiden maiden viestintäjärjestelmiä ja sotilaallista tiedustelua. New York Timesin haastattelema entinen hallintolähde sanoo, ettei Yhdysvalloilla ole tällä hetkellä vastatoimia tämänkaltaiselle aseelle.

Uhkakuvaa ei pidetä kiireellisenä, sillä Venäjän ”satelliitintuhoaja” ei ole toimintavalmiudessa vielä lähiaikoina. Sen kehittäminen tarkoittaisi Kremlin irtautumista vuonna 1967 voimaan tulleesta avaruuden yleissopimuksesta, joka kieltää joukkotuhoaseiden sijoittamisen avaruuteen, Kuuhun tai Maan kiertoradalle.

Sekä Yhdysvallat että Venäjä kehittivät vastaavia asejärjestelmiä kylmän sodan aikana. Venäjän ja Kiinan on varoitettu tavoittelevan avaruuden yhä kattavampaa militarisointia.

Kremlin hankkeesta esitetty uutisointi on ollut osin ristiriitaista. Esimerkiksi PBS:n Newshour -ohjelma kertoo, että mysteeriase voisi olla ydinkäyttöinen eikä siis varustettu ydinaseella. Kyseessä voisi olla suurehko avaruusalus tai satelliitti, joka pystyisi häiritsemään Yhdysvaltain satelliitteja elektronisella häirinnällä.

Osa asiantuntijoista on pohtinut, voisiko kyseessä olla niin kutsuttu Zeus-hanke, jota käsiteltiin julkisuudessa jo vuonna 2021. Siviilipuolen projektin tarkoituksena on tukea kuljetuksia ja rakennusta kiertoradalla. Zeus voisi samalla toimia satelliittien vastaisena alustana, suorittaa elektronista häirintää sekä tukea ilma- ja ohjuspuolustusta maapallolla.

Given current volume of comments, my educated guess would be that this story about Russian destabilizing space nuclear capability might be related to the so-called Zeus nuclear-powered "space tug" and possible similar projects.

