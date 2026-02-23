Viekö tekoäly meiltä työt? Asiantuntija varoittaa arvaamattomuudesta

Tekoälyn kehittyminen on herättänyt runsaasti huolta ihmisten työpaikkojen vähenemisestä tai katoamisesta jopa kokonaan. Esimerkiksi teknologiayhtiö Microsoftin tekemän tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa työt saattavat kadota jopa 40 ammattiryhmältä. Microsoftin nimeämien katoavien ammattikuntien joukossa ovat esimerkiksi kääntäjät, historioitsijat, toimittajat ja monet myyntialan tehtävät.

Vaikka tekoälyn on pelätty vievän ihmisten työt, näitä skenaarioita on yleisesti pidetty liioiteltuina uhkakuvina. Tietokirjailijan ja tietoturva-asiantuntijan Petteri Järvisen mukaan tekoälyssä erityisesti huolestuttaakin sen kehityksen arvaamattomuus.

– Edes parhaat asiantuntijat eivät tiedä, miten ja milloin tekoälyn vaikutukset alkavat näkyä. Se tekee tulevaisuuden suunnittelun vaikeaksi paitsi yrityksille myös yhteiskunnan päättäjille, Petteri Järvinen kirjoittaa Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Esimerkkinä hän mainitsee ohjelmoinnin. Järvisen mukaan kymmenen vuotta sitten kerrottiin, että koodaus on uusi lukutaito ja siksi ohjelmoinnin perusteita tulisi opettaa jo peruskoulussa.

Tekoäly on vienyt pohjan tällaiselta ajatukselta.

– Miksi opettaa koodausta, kun tekoäly tuottaa valmiita ohjelmia napin painalluksella? Jopa lukutaidon merkitys on vaarassa, sillä koneet ymmärtävät puhuttuja komentoja ja vastaavat videoilla, Järvinen huomauttaa.

Tekoälyn kehittyminen on herättänyt huolta useiden ammattien tulevaisuudesta. Kuvan skenaariossa uutistoimituksen toimittajat on korvattu tekoälyroboteilla. Tekoälyn luoma kuvitus.

Vaikka tekoälyn vaikutukset työmarkkinoihin ovat vielä osittain epäselvät, tietyillä aloilla sen vaikutukset näkyvät jo voimakkaasti. Esimerkiksi kuvittajien ja kääntäjien työt ovat vähentyneet dramaattisesti, sillä tekoäly kykenee luomaan vaikuttavia kuvituksia ja kääntämään tekstejä kielestä toiseen huomattavasti nopeammin kuin ihminen. Kehitys voi johtaa siihen, että edes vieraiden kielten opiskelua ei nähdä enää järkevänä ajankäyttönä.

Aivan kaikkea työtä tekoäly ei silti ole viemässä. Kirjoituksessaan Järvinen huomauttaa, että suorittavaa työtä tekevät – esimerkiksi putkimiehet ja sairaanhoitajat – ovat paremmin suojassa.

Lopuksi hän kysyykin, miten tavallisen kansalaisen tulisi toimia säilyäkseen kilpailukykyisenä koneita vastaan. Hänen mukaansa ”sumusta paljastuva tulevaisuus” on arvaamaton, joten kannattaa varautua kaikkeen mahdolliseen.

– Omasta oppimis- ja sopeutumiskyvystä huolehtivalla ei pitäisi olla vaikeuksia jatkossakaan löytää paikkaansa, Järvinen kirjoittaa.

Hänen mukaansa jokaisen kannattaa tutustua uusiin tekoälypalveluihin ja työkaluihin.

– Mieti, miten voit hyödyntää niitä työssäsi ja vapaa-ajassasi. Monet palvelut ovat maksuttomia, joten kustannukset eivät ole opiskelun esteenä. Oma aktiivisuus ja tahto ratkaisevat.

Hän kannustaa miettimään sitäkin, mikä on oman työsi inhimillinen ulottuvuus ja pyri lisäämään sen osuutta.

– Numerot ja kirjaimet voidaan muuntaa biteiksi ja antaa tekoälylle, mutta paraskaan kone ei pysty korvaamaan inhimillisyyttä, Järvinen päättää.

