Videot näyttävät räjähdyksiä Iranissa

Israel on tehnyt kostoiskun Iraniin, uutisoivat BBC ja CNN.

Räjähdyksiä on kuultu Isfahanin kaupungissa, jossa sijaitsee lentotukikohta ja useita sotilastukikohtia.

Iran on vähätellyt iskua, mutta sosiaalisessa mediassa leviää jutun alla olevia vahvistamattomia videoita räjähdyksistä.

Israelin isku näyttää BBC:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan olevan tarkkaan rajattu.

Iranin valtion tiedotusvälineiden mukaan räjähdysten äänet aiheutuivat siitä, kun ilmapuolustus ampui alas kolme lennokkia Isfahanissa.

Iranian state television says the nuclear facilities are safe. pic.twitter.com/kBP6KBSPnq

BREAKING: ISRAELI AIR FORCE CONFIRM LIMITED RAID ON ISFAHAN IN IRAN

BREAKING: ISRAEL ARMY BOMBED AREAS NEAR ISFAHAN AND NATANZ WHICH CONTAINS IMPORTANT FACILITIES OF IRAN’S NUCLEAR PROGRAM pic.twitter.com/8WTvtqWkrL

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 19, 2024