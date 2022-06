Videon uskotaan näyttävän Ukrainan pudottaman Venäjän ex-kenraalin viimeisen lennon

Itä-Ukrainan taisteluissa menehtyneen entisen Venäjän ilmavoimien kenraalimajuri Kanamat Botashevin viimeisen tai ainakin yhden viimeisistä lennoista uskotaan tallentuneen alla näkyvälle videolle.

Siinä näkyy kaksi Su-25-rynnäkkökonetta matalalennossa. Pilotit käyttävät koneiden omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuheitteitä. Niillä pyritään hämäämään ilmatorjuntaohjuksia.

Verkkouutiset on kertonut Botashevin kuolemasta aiemmin tässä jutussa. Kenraali joutui eläköitymään sen jälkeen, kun hänen katsottiin aiheuttaneen Su-27-hävittäjän tuhoutumiseen johtaneen onnettomuuden vuonna 2012. Botashevin on uutisoitu lentäneen Wagner-palkkasotilasyhtiön palveluksessa.

Venäläisen Kommersantin mukaan Botashev ammuttiin alas ilmatorjuntaohjuksella hänen tukiessaan saarroksissa olevia venäläisiä laskuvarjojoukkoja. Venäjän presidentti Vladimir Putin nimitti entisen kenraalin keskiviikkona postuumisti Venäjän sankariksi.

63-vuotiaan ex-kenraalin päätymisen taistelutehtäviin Itä-Ukrainassa on arvioitu olevan jälleen yksi osoitus hyökkääjän miespulasta.

Video reportedly of Botashev's last flight over the Donbas before he was shot down. 5/https://t.co/kGF7Kb1gYv pic.twitter.com/P247QmpUlL

— Rob Lee (@RALee85) June 3, 2022