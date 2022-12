Videolla näkyy räjähdyksiä – ostoskeskus paloi Moskovan lähellä

Venäjällä syttyi varhain perjantaina suuri tulipalo ostoskeskuksessa Himkin kaupungissa Moskovan alueella, kertoo Radio Free Europe.

Himkin kaupunki sijaitsee noin 20 kilometriä luoteeseen Moskovan keskustasta.

Paikallisten viranomaisten mukaan palo levisi lähes kahden hehtaarin alueelle. Yksi ihminen kuoli tulipalossa. Interfaxin mukaan hän oli kauppakeskuksessa työskennellyt vartija.

Puolenpäivän aikaan venäläiset viranomaiset ilmoittivat, että palo oli saatu sammutettua.

Tulipalon tarkka syy ei ole vielä tiedossa. Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan tulipalon aiheutti ostoskeskuksen Obi-kaupassa sattunut oikosulku.

Onnettomuuspaikalla kuvatulla videolla näkyy räjähdyksiä, jotka viittaavat helposti syttyvään materiaaliin. Kaupassa myytiin muun muassa propaanikaasua.

Viranomaiset eivät toistaiseksi sulje pois tuhopolton mahdollisuutta.

Authorities said that the flames at the Mega shopping center in Khimki spread over an area of about 18,000 square meters. https://t.co/mEa0nkUNP8

Several large blasts as Mega Khimki, a large shopping and trade center in the northwestern outskirts of the Russian capital Moscow, burns in a massive fire. TASS reports fire caused by short-circuit at OBI household store, but it looks remarkably like a series of bombs going off. https://t.co/Cw2toCDpoz

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) December 9, 2022