Video Venäjän ikivanhoista tankeista leviää – ”varastot huvenneet vauhdilla”

Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt kommentoi Twitterissä Venäjän ikivanhojen T-54- ja T-55-panssarivaunujen käyttöönottoa.

– Se, että vanhoja venäläisiä T54/55-panssarivaunuja lähetetään sotaan, kertoo 1) Kremlin päättäväisyydestä jatkaa sotaa enemmän tai vähemmän ikuisesti sekä 2) varastoissa olevien nykyaikaisten aseiden vakavasta ehtymisestä, turvallisuuspolitiikan kommentaattorina tunnettu Bildt toteaa.

Venäläistaustainen Conflict Intelligence Team -tutkijaryhmä (CIT) on saanut haltuunsa kuvia kyseisiä panssarivaunuja kuljettavasta junasta, joka lähti liikkeelle Venäjän Kaukoidässä sijaitsevalta strategiselta varikolta. Juna kulkee lännen suuntaan.

Sosiaalisessa mediassa kiertää runsaasti kuvia ja videoita junasta (jutun alla).

CITin mukaan kyseessä on ensimmäinen dokumentoitu tapaus varastoitujen T-54- ja T-55-panssarivaunujen käyttöönotosta.

– Arvioimme tämän viittaavan Venäjän asevoimien ongelmiin panssarivaunujen toimittamisessa joukoille, CIT totesi keskiviikkona Twitterissä.

Venäjän tammikuun lopulla alkanut talvihyökkäys Itä-Ukrainan Donbasissa ei johtanut läpimurtoihin ja hyökkäysten sanotaan hyytyneen. Venäläisten kerrotaan kärsineen kovia miehistö- ja kalustotappioita.

Ensimmäiset T-54-sarjan panssarivaunut otettiin käyttöön Neuvostoliiton armeijassa 1940-luvun puolivälissä ja lopussa. T-55-sarja otettiin käyttöön vuonna 1958.

Venäjä on viime kesästä lähtien siirtänyt vanhoja T-62-panssarivaunuja Ukrainan rintamalle. Aiempaan T-55-panssarivaunuun pohjautuva neuvostoliittolainen T-62-malli otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa 1960-luvun alussa.

Jotkin ukrainalaiset ja kansainväliset mediat ovat kirjoittaneet ilkikurisia otsikoita sen jälkeen, kun Venäjä kaivoi T-54- ja T-55-panssarivaunut naftaliinista.

Kyiv Post on koonnut juttuunsa muutamia otteita: Kaukoidän orjat raahaavat uudelleen aktivoituja T-54/55-neuvostotankkeja, Telaketjuilla kulkevat ruumisarkut ja Venäjän asepeli Ukrainassa saavuttaa uuden synkän pohjan.

That old 🇷🇺 T54/55 tanks are now sent to the war shows 1/ the Kremlin determination to continue the war more or less for ever but also 2/ how their stocks of modern arms have been seriously depleted. pic.twitter.com/MpeRTRflvv — Carl Bildt (@carlbildt) March 22, 2023

In Russia, trains with ancient T-54/55 were seen, which were withdrawn from storage bases. It is said to be the first recorded instance of T-54/55 withdrawal from storage.

More details by link – https://t.co/Un6aVmXkk2 https://t.co/paPEphI0H2 pic.twitter.com/PsvI1bdbHz — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 22, 2023

Russia running out of obsolete T-62M, so what do they do? They send in the even more obsolete T-55. #Ukraine pic.twitter.com/SrEG2wCQcJ — (((Tendar))) (@Tendar) March 22, 2023