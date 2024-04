Tältä Venäjän GPS-häirintä näyttää matkustajalennon ohjaamossa

SAS-lentoyhtiön lento joutui lentämään pääsiäisen jälkeen useita tunteja ilman GPS-paikannusta matkallaan Kööpenhaminasta Bangkokiin. Flightradar24-yhtiön julkaisema video lennon ohjaamosta näyttää, miten häiriöt alkavat Puolan yllä ja jatkuvat Persianlahdelle saakka.

SAS:n lentäjät kertovat, että Ukrainan ilmatilan lähellä ja yllä GPS ei toimi ollenkaan.

– Meillä on IRS [intertiasuunnistus] joka auttaa meitä, mutta GPS, ne katoavat, toinen lentäjistä kertoo videolla.

Järjestelmiä, jotka eivät GPS-häirinnän vuoksi olleet käytössä, on useita. Niihin kuuluvat ADS-B -lennonjohtojärjestelmä, APU (auxiliary power unit) eli apuvoimalaite joka tuottaa energiaa muihin tarkoituksiin kuin koneen lentämiseen, laskeutumisen tarkkuutta helpottava GLS-järjestelmä sekä toinen laskeutumista helpottava satelliittipohjainen järjestelmä SLS 1 ja viisi muuta järjestelmää – mukaan lukien matkustajien käyttöön tarjottavat internet-yhteydet.

– Pahinta on signaalin väärentäminen. Häirinnän vuoksi lentokone saattaa luulla että se on eri paikassa kuin todellisuudessa on ja antaa meille virhetietoa, lentäjä kertoo kun videolla, kun lento on ilmassa.

– Kone saattaa esimerkiksi luulla, että me olemme lentämässä päin vuorta tässä lentokorkeudessa, mikä ei ole loogista.

Videolta käy ilmi myös esimerkiksi se, miten lentäjät kytkevät lähestyvistä maanmuodoista varoittavan järjestelmän pois päältä, ettei se hälyttäisi keskellä yötä. Videolla lentäjät kertovat, että samanlaista tapahtuu lennettäessä Pohjois-Norjan yllä ja toisinaan myös silloin, jos kone lentää lähellä Venäjälle kuuluvaa Kaliningradia.

Useat avointen lähteiden tutkijat ovat osoittaneet uskottavasti, että viime kuukausina Baltian maita ja eteläistä Itämerta vaivanneet GPS-järjestelmän häiriöt ovat säännöllisiä ja peräisin Kaliningradissa sijaitsevasta häirintälähettimestä.

GPS-paikannuksen häiriöt eivät aiheuta erityistä vaaraa, kun kone on ilmassa. Haastatellun lentäjän mukaan häiriöistä koituu kuitenkin ongelmia eniten silloin, jos kone on laskeutumassa. Käytännössä tilanteista koituu kuitenkin lisätyötä sekä lentäjille että lennonjohdolle.

Voit katsoa koko videon alta.