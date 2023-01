”Vihollisen lennokki on tykkimiehen painajainen” – sotilaat pidättelevät hyökkäystä Bahmutissa

Radio Free Europe kuvaa videollaan ukrainalaisten tykkimiesten arkea Bahmutissa, jossa Venäjän ja Ukrainan joukot taistelevat kaupungin herruudesta. Itä-Ukrainassa sijaitsevassa kaupungissa taistelut käyvät kiivaina, ja videolla kuvatut ukrainalaiset sotilaat käsittelevät neuvostoaikaista Akatsija-telatykkiä.

Siviilissä asianajajana työskentelevä ja videolla nimellä ”Advokat” esiintyvä ukrainalaissotilas kuvailee Bahmutin merkitystä suureksi. Kaupunki on avainasemassa Ukrainaa puolustaessa, tykkimies selittää.

– Tämä on nyt sodan tärkein sektori. Kaikki näkevät minkälainen lihamylly Bahmutin ympärillä on nyt meneillään, hän sanoo.

Tykkimiesten arki on sotilaan mukaan kuitenkin kohtuullista, ainakin moniin muihin ukrainalaisjoukkoihin verrattuna. Miehet eivät ole jatkuvan venäläistulituksen kohteena, he nukkuvat ajoneuvoissaan ja kamiinat pitävät tykkimiehet lämpiminä.

Videolla kuvattu Akatsija antaa suojatulta rintamalinjan tykistölle. Kohteesta riippuen telatykki ampuu kerralla 30-40 laukausta, jonka jälkeen työ on tehty, yksi haastatelluista sotilaista kertoo.

– Kesäkuussa oli tilanne, jossa me teimme työtämme ja venäläisten tykistö avasi tulen meitä kohti. Piilossa ollessamme ja odotellessamme huomasimme, kuinka M777-haupitsit ryhtyivät toimimaan takanamme, Advokat kertoo.

– Käytännössä kyse oli vastahyökkäyksestämme Venäjän vastahyökkäystä kohtaan. Vihollinen hiljeni. Oli mukava huomata, että meillä on niin hyvää tukea, että saamme meidät hiljentämään pyrkineet vaikenemaan, hän sanoo.

Molemmat osapuolet käyttävät sodassa lennokkeja. Advokat kuvailee vihollisen lennokin havaitsemista tykkimiehen painajaiseksi, sillä se on merkki siitä, että luvassa on päättymätön vihollisen tulitus.

Myös ukrainalaiset hyödyntävät lennokkeja kohteiden paikantamiseksi ja tarkkuuden parantamiseksi. Videolla sotilaat käyttävät kauko-ohjattua ja pimeänäöllä varustettua lennokkia. Venäjä on kuitenkin onnistunut pudottamaan huomattavan määrän lennokkeja, ja tykistön ja lennokkien välillä käydään ”paljon taisteluja”, kertoo ukrainalainen ”Taras”.

Venäjän tykistö ja elektroninen sodankäynti tekevät lennokkien käyttämisestä haastavaa.

– Ainoa tapa välttää niiden menettämistä on olla käyttämättä niitä. Me tarvitsemme lennokkeja, Taras kertoo.

