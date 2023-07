Video näyttää venäläishävittäjän häiritsemässä Yhdysvaltojen alusta

Syyriassa sunnuntaina tapahtuneesta välikohtauksesta on levinnyt video (alla). Video näyttää venäläisen Su-35S-hävittäjän, joka Yhdysvaltojen puolustusministeriön mukaan käyttäytyy ”epäammattimaisesti”.

Venäläiskone lentää erittäin lähelle, jopa vain muutamien metrien päähän, yhdysvaltalaista miehittämätöntä ilma-alusta MQ-9:ää ja laskee sen päälle soihtuja.

Venäläishävittäjän soihtutempusta koitui amerikkalaisalukselle merkittävää vahinkoa, mutta etänä operoitava alus saatiin lennettyä silti normaalisti takaisin tukikohtaan. Tietojen mukaan amerikkalaisdrooni oli suorittamassa ISIS-järjestön vastaista operaatiota.

MQ-9-drooni on 11 metriä pitkä ja sen siipiväli on reilut 22 metriä. Yhden aluksen hinnaksi on arvioitu noin 30 miljoonaa dollaria.

Yhdysvaltalaisen ABC News -kanavan mukaan Yhdysvaltojen ilmavoimat on kommentoinut sunnuntaisen tilanteen olleen jälleen yksi esimerkki Venäjän viime aikoina tekemistä provokaatioista.

The U.S. Department of Defense has released Footage from a July 23rd Incident over Syria that shows a Su-35S of the Russian Air Force conducting an Interception of an American MQ-9 “Reaper” Drone which was reportedly on a Anti-ISIS Mission; the Russian Aircraft can be seen acting… pic.twitter.com/6x06LMlX2Y

— OSINTdefender (@sentdefender) July 25, 2023