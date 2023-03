Video näyttää lennokin hyökkäyksen, uhmakkaille venäläisille tulee kiire

Ukrainan puolustusministeriö on jakanut Twitterissä videon (jutun alla), joka näyttää ukrainalaisen lennokin hyökkäyksen venäläisten asemaa vastaan.

Kyseessä on Ukrainan 30. mekanisoidun prikaatin lennokki. Se havaitsee hyökkääjän puolustusaseman, johon on sijoitettu ilmeisesti panssarintorjuntaohjusjärjestelmä.

Venäläiset huomaavat lennokin ja alkavat elehtiä aggressiivisesti näyttäen muun muassa alatyylisisä käsimerkkejä. Lopulta yksi sotilaista tarttuu rynnäkkökivääriin ja ampuu kaukana olevaa lennokkia kohti.

– Kuten näette, tämä russisti on erittäin epäkohtelias. Kohteliaat ihmiset eivät koskaan tule kotiisi kutsumatta, Ukrainan puolustusministeriö tviittaa.

Tämän jälkeen video näyttää, kuinka lennokki nousee korkeammalle ja alkaa lähestyä tulittavia sotilaita, joille tulee kiire hakeutua suojaan.

Lennokki lentää suoraan venäläisten aseman yläpuolelle ja pudottaa käsikranaatin huonosti naamioidun panssarintorjuntaohjusjärjestelmän viereen.

Yksi venäläisistä pakenee kauemmas puun taakse ennen kuin kranaatti räjähtää. Tämän jälkeen hän alkaa tulittaa rynnäkkökiväärillään lennokkia.

Toinen sotilas sen sijaan näyttää sujahtavan ennen hyökkäystä pressun alla olevan asejärjestelmän viereen. Hänen kohtalonsa ei selviä videon kuvamateriaalin perusteella.

Ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen lennokki tekee vielä useamman kranaattihyökkäyksen tuhotakseen panssarintorjuntajärjestelmän.

Ukrainan armeijan pääesikunnan mukaan Venäjä kärsi maanantaina 650 miehen tappiot, ja nyt hyökkääjiä olisi kaatunut 154 830 sitten sodan alun.

Naton Euroopan-joukkojen komentaja Christopher Cavoli arvioi viime viikonloppuna Venäjän tappioiden olevan yli 200 000 sotilasta. Cavolin mukaan lukuun sisältyy 1 800 upseeria.

Myös Venäjän kalustotappiot kasvavat. Ukraina ilmoittaa tuhonneensa maanantaihin mennessä 3 432 Venäjän panssarivaunua, 6 714 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 5 323 muuta sotilasajoneuvoa.

As you can see this ruscist is being very impolite.

Polite people never come to your home uninvited.

🎥 30th Mechanized Brigade pic.twitter.com/wBt5bW77bU

— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 7, 2023