Video näyttää iskun hyökkääjän fregattiin

Ukrainan droonijoukkojen komentaja Robert ”Madjar” Brovdi kertoo, että sen droonit iskivät 6. huhtikuuta vastaisena yönä Novorossijskin satamassa ollutta venäläistä ohjusfregattia Amiraali Grigorovitšia vastaan.

– Fregatti laukaisi ilmatorjuntaohjuksia samanaikaisesti, kun droonit lähestyivät sitä. Ne eivät kuitenkaan onnistuneet torjumaan iskua, kirjoittaa Brovdi.

Iskun suunnitteli Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU ja se toteutettiin 1. erillisen miehittämättömien järjestelmien keskuksen FP-2-iskudrooneilla, jotka on kehittänyt ukrainalaisyritys Fire Point.

Vaikka fregattiin osuttiin, ei tuhojen laajuus ole vielä tiedossa. Ukrainalaistiedustelu vielä arvioi aiheutettujen tuhojen laajuutta.

Venäjän laivaston projektiin 11356R (”Burevestnik”-luokka) kuuluva Amiraali Grigorovitš kantaa kahdeksaa Kalibr-risteilyohjusta ja 24 Shtil-ilmatorjuntaohjusta. Ilmatorjunnan lisäksi fregattia voidaan käyttää sukellusveneitä vastaan.

Ukrainan savustamistoimien myötä Venäjän Mustanmeren-laivasto jätti Sevastopolin tukikohtansa miehitetyllä Krimillä elokuuhun 2024 mennessä ja siirtyi Novorossijskiin Kubanin niemimaalle.

Ennen fregatti-iskua koko Novorossijskin satama-alue, mukaan lukien Sheskharin öljysatama oli ankaran ukrainalaisen droonihyökkäyksen kohteena.

Lisäksi 413. droonirykmentti teki iskun kelluvaa ”Syvaš”-öljynporauslauttaa vastaan yhdessä Ukrainan merivoimien ja kaukoiskuryhmien kanssa.