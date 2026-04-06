Verkkouutiset

Video näyttää iskun hyökkääjän fregattiin

Ukrainalaistiedustelu vielä arvioi aiheutettujen tuhojen laajuutta.
Venäläisfregatti "Amiraali Grigorovitš" ukrainalaisdroonin ohjausnäkymässä. (Kuvakaappaus videolta. United24)
Venäläisfregatti "Amiraali Grigorovitš" ukrainalaisdroonin ohjausnäkymässä. (Kuvakaappaus videolta. United24)

Ukrainan droonijoukkojen komentaja Robert ”Madjar” Brovdi kertoo, että sen droonit iskivät 6. huhtikuuta vastaisena yönä Novorossijskin satamassa ollutta venäläistä ohjusfregattia Amiraali Grigorovitšia vastaan.

– Fregatti laukaisi ilmatorjuntaohjuksia samanaikaisesti, kun droonit lähestyivät sitä. Ne eivät kuitenkaan onnistuneet torjumaan iskua, kirjoittaa Brovdi.

Iskun suunnitteli Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU ja se toteutettiin 1. erillisen miehittämättömien järjestelmien keskuksen FP-2-iskudrooneilla, jotka on kehittänyt ukrainalaisyritys Fire Point.

Vaikka fregattiin osuttiin, ei tuhojen laajuus ole vielä tiedossa. Ukrainalaistiedustelu vielä arvioi aiheutettujen tuhojen laajuutta.

Venäjän laivaston projektiin 11356R (”Burevestnik”-luokka) kuuluva Amiraali Grigorovitš kantaa kahdeksaa Kalibr-risteilyohjusta ja 24 Shtil-ilmatorjuntaohjusta. Ilmatorjunnan lisäksi fregattia voidaan käyttää sukellusveneitä vastaan.

Ukrainan savustamistoimien myötä Venäjän Mustanmeren-laivasto jätti Sevastopolin tukikohtansa miehitetyllä Krimillä elokuuhun 2024 mennessä ja siirtyi Novorossijskiin Kubanin niemimaalle.

Ennen fregatti-iskua koko Novorossijskin satama-alue, mukaan lukien Sheskharin öljysatama oli ankaran ukrainalaisen droonihyökkäyksen kohteena.

Lisäksi 413. droonirykmentti teki iskun kelluvaa ”Syvaš”-öljynporauslauttaa vastaan yhdessä Ukrainan merivoimien ja kaukoiskuryhmien kanssa.

