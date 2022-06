Video näyttää hyökkääjän ohjusiskun Kiovaan

King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Leen Twitteriin jakamalla videolla näkyy tänään Ukrainan pääkaupunki Kiovaan tehty ohjusisku.

Venäjä pommitti kaupunkia varhain aamulla. Verkkouutiset kertoi aiemmin pommituksesta tässä artikkelissa.

Kiovan pormestari Vitali Klitškon mukaan ohjukset osuivat aivan kaupungin keskustan länsipuolella sijaitseville Darnytsjan ja Dnipron alueille.

Todistajien mukaan kaupungissa kuultiin ainakin viisi räjähdystä. Videolla on nähtävissä ainakin kaksi savupilveä ennen kolmannen ohjuksen osumaa.

Video of one of the Russian cruise missile strikes on Kyiv today. https://t.co/KlnIXwqX7z pic.twitter.com/exUtnU34fY

— Rob Lee (@RALee85) June 5, 2022