Räjähdyksiä Kiovassa, idässä useita onnistuneita vastahyökkäyksiä

Kiovan pormestari Vitali Klitško on vahvistanut useiden räjähdyksien tapahtuneen kaupungissa yön aikana. Todistajien mukaan räjähdyksiä on ollut vähintään viisi.

– Useita räjähdyksiä Darnytsjan ja Dnipron alueilla pääkaupungissa. Korjaustyöt ovat jo käynnissä räjähdyspaikoilla, Klitško kirjoittaa Telegramissa brittilehti The Independentin mukaan.

Amerikkalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomon tilannekatsauksen mukaan Ukraina on onnistunut pysäyttämään hyökkääjän pyrkimykset saada maan joukot motitettua Luhanskin alueella maan itäosissa.

Erityisesti Severodonetskissa vastahyökkäykset ovat olleet onnistuneita ja 20 prosenttia kaupungista saatiin vallattua vuorokauden kuluessa takaisin hyökkääjältä. Myös Izjumin ja Lymanin alueilla Venäjän hyökkäykset on saatu torjuttua.

Severodonetskin sotilashallinnon johtaja Oljaksandr Strjukin mukaan Ukraina on kyennyt luomaan pitävän puolustuslinjan kaupunkiin ja pyrkii saamaan sen kokonaan takaisin haltuunsa. Britannian puolustusministeriön mukaan pyrkimystä edesauttaa alueella olevien valloittajien harjoituksen ja materiaalin puute.

Etelämpänä H’ersonin, Harkovan ja Zaporižžjan alueilla hyökkääjän laajamittainen tykistötuli on jatkunut. Ukrainan viranomaisten mukaan tulituksen seurauksena on lauantaina tuhoutunut merkittävä osa 1600-luvulta peräisin olevasta Pyhän vuoren luostarista. Luostari kuuluu Moskovan patriarkaattiin, jota johtaa patriarkka Kirill.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 June 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/8afxKwSwSn 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Sy8NG76Fa8 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 5, 2022