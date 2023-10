Terroristit iskivät musiikkifestivaalille, kymmeniä tapettiin

Lauantaina käynnistyneet Hamasin terrori-iskut kohdistuivat myös Gazan kaistan läheisyydessä järjestettyyn musiikkifestivaaliin, jonka osallistujia tapettiin ja kidnapattiin Gazaan.

Nova-festivaali järjestettiin pellolla noin kolmen kilometrin päässä Gazan rajasta, ja sen oli määrä kestää läpi perjantain ja lauantain välisen yön.

CNN:lle aihetta kommentoineen festivaalikävijä Tal Giblyn mukaan rakettien ampuminen alkoi noin kello 6.30 lauantaiaamuna. Puoli tuntia myöhemmin Gazasta Israeliin tunkeutuneet terroristit ryhtyivät ampumaan festivaalikävijöitä.

– Meillä ei ollut edes aikaa piiloutua, koska olimme keskellä avointa peltoa. Kaikki panikoivat ja alkoivat kasaamaan tavaroitaan, Gibly kertoo.

Kun festivaalikävijät yrittivät paeta alueelta autoillaan, syntyi valtava ruuhka. Silloin terroristit alkoivat ampumaan. Gibly ja hänen ystävänsä panikoivat, hylkäsivät autonsa ja lähtivät pakenemaan paikalta juosten.

Giblyn kuvaamalla videolla näkyy, kuinka ihmiset yrittävät paeta festivaaleilta samalla, kun taustalla kuuluu räjähdyksiä. Yksi Israelin puolustusvoimien ajoneuvo yrittää päästä ruuhkan läpi vastakkaiseen suuntaan.

Toisessa sosiaalisessa mediassa leviävässä videossa kuuluu ammuntaa ja näkyy, kuinka pakoon juoksevia festivaalikävijöitä kaatuu maahan.

Gibly kertoo paenneensa läheiseen metsään ja päässeensä myöhemmin toisen auton kyytiin. Paetessaan hän kertoo nähneensä tien varressa lukuisia kuolleita ja haavoittuneita ihmisiä. Erään pakettiauton viereen oli ammuttu yksi ihminen, ja toinen makasi kuolleena matkustajan paikalla.

– Minulla on paljon ystäviä, jotka eksyivät metsään tunneiksi ja tulivat ammutuiksi kuin ampumaradalla, Gibly kertoo.

Festivaaleille osallistunut Gili Yoskovich kertoo BBC:lle, että terroristit lähestyivät festivaalia lukuisista suunnista ja ampuivat kaikkea mahdollista. Jossain kohtaa terroristeille myös tuotiin lisää aseita pakettiautolla. Israelilaissotilaat saapuivat paikalle vasta tunteja myöhemmin.

Yoskovich itse pakeni metsään appelsiinilehdon juurelle. Hänen kertoo terroristien saartaneen ja ampuneen pakenevia ihmisiä, jonka vuoksi piiloutuminen oli välttämätöntä.

– He kulkivat puulta puulle ja ampuivat. […] Näin kuolevia ihmisiä joka puolella. Oli todella hiljaista, Yoskovich kertoo.

Kuolleiden joukossa on lukuisia ulkomaalaisia, ja ainakin yksi britti on hyökkäyksen jäljiltä kateissa. Lukuisia festivaalikävijöitä on myös kidnapattu Gazaan.

Eräällä Gazassa kuvatussa videossa näkyy lähes alastomaksi riisuttu nainen, joka on tunnistettu tatuoinnin ja rastojen perusteella saksalaiseksi Shani Loukiksi. Louk oli omaistensa mukaan osallistunut festivaaleille.

Louk makaa videolla lava-auton päällä liikkumattomana, kasvot maata kohden. Hänen ympärillään on lukuisia terroristeja, joista yksi kantaa sinkoa. Miehet huutavat toistuvasti ”Allahu akbar”. Videolla näkyy myös, kuinka tapahtumaa seuraavat ihmiset hurraavat ja eräs miehistä sylkee Loukin päälle.

Toisella videolla taas näkyy, kuinka festivaaleille osallistunut pariskunta, Noa Argamani ja Avinatan Or, kidnapataan. Kuvassa moottoripyörän selkään nostettu Argamani huutaa apua samaan aikaan, kun terroristit pakottavat Orin kävelemään kädet selän takana.

Argamanin kämppäkaverin mukaan tilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea.

– Meillä on ystäviä ja perheenjäseniä, nuoria ja vanhoja, joita on viety Gazan kaistalle. Meidän on tehtävä kaikkemme saadaksemme heidät takaisin, hän kertoo.

The over 250 Bodies which have been discovered at the Site of a Music Festival for Peace in Southern Israel reportedly consists of many Foreign Nationals including Americans, Germans, Canadians, and Norwegians.

— OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2023