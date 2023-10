Video näyttää: Hamas valmisti raketinheittimiä vesiputkista

Israeliin viime lauantaina laajan yllätyshyökkäyksen aloittanut palestiinalainen äärijärjestö Hamas on julkaissut toimistaan suuren määrän kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa.

Propagandassa on esitelty taistelijoiden harjoittelua ja järjestön sotilaskalustoa. Eräällä videolla Hamasin lennokkioperaattorit seisovat rivissä droonien kanssa, joita käytettiin Israelin raja-aidan murtamiseen.

Hamasin sotilaallinen siipi eli Izz ad-Din al-Qassam -prikaatit näyttävät videollaan raketinheitinten valmistusta Gazan kaistaleella. Tuhansista Israeliin ammutuista raketeista osa pääsi Iron Dome -ohjuspuolustusjärjestelmän ohi.

Videon perusteella alueella kulkevia vesiputkia kaivettiin ylös ja kuljetettiin rekoilla työpajoille. Niistä leikattiin pienempiä osia, joita Hamas käytti raketinheitinten valmistuksessa. Osa raketinheittimistä kaivettiin hiekkaan niiden naamioimiseksi.

Al-Qassam-prikaatin videon perusteella sukeltajat lisäksi hakivat räjähteitä tai muita komponentteja Gazan edustalle uponneista laivoista.

Julkaisu on herättänyt keskustelua siitä, että Gazan siviili-infrastruktuuriin ohjattuja tukirahoja on voinut päätyä Hamasin sotakoneiston tukemiseksi.

The military channel of Hamas published videos showing Hamas digging up the water pipelines to make rockets out of it. pic.twitter.com/YPUj07df4Z

— Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) October 12, 2023