Israelin ohjus iski lähelle Belgian ulkoministeriä Beirutissa

Israel teki keskiviikkona useita ilmaiskuja eri puolille Libanonia. Niissä kuoli Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 254 ihmistä ja lähes tuhat haavoittui, kertoo The Guargian.

Israelin mukaan kyse oli sen suurimmasta koordinoidusta iskusta Libanoniin sitten sodan alkamisen.

Beirutissa vierailulla ollut Belgian ulkoministeri Maxime Prévot kertoo viestipalvelu X:ssä, että Israelin ohjus osui hänen lähelleen.

Hän kertoo saapuneensa torstaina Beirutiin osoittaakseen tukea Libanonin viranomaisille ja solidaarisuutta Israelin ja Hizbollahin välisestä konfliktista kärsineille perheille. Prevotin mukaan Israel kuitenkin käynnisti iskut ilman ennakkovaroitusta juuri ennen kuin hän oli kiittämässä presidentti Joseph Aounia tämän tarjouksesta aloittaa viralliset neuvottelut tulitauosta Israelin kanssa.

– Olimme valtuuskuntani kanssa suurlähetystössä vain muutaman sadan metrin päässä siitä, mihin ohjukset osuivat, Prévot kirjoittaa.

– Tämän on loputtava. Yhdysvaltojen, Israelin ja Iranin välisen tulitauon on ulotuttava myös Libanoniin, hän vaatii.

YK:n pääsihteeri António Guterres on BBC:n mukaan tuominnut Israelin iskut Libanoniin, jotka hänen mukaansa muodostavat vakavan uhkan tulitauolle ja pyrkimykselle saavuttaa alueelle kestävä rauha.

– Konfliktiin ei ole sotilaallista ratkaisua.

