Video esittelee terroristeilta takavarikoituja aseita

Israelin puolustusvoimat on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon, jolla esitellään terroristijärjestö Hamasilta takavarikoituja aseita.

Video on katsottavissa tämän jutun lopussa.

Tallenteella on nähtävillä, kuinka terroristeilta on takavarikoitu esimerkiksi raketteja, kranaatteja ja sinkoja. Joukossa on myös muita terroristien käyttämiä tarvikkeita, kuten lääkintäpakkauksia ja kuivamuonapakkauksia.

– Nämä takavarikoidut aseet ovat vain 20 prosenttia terroristijärjestö Hamasin israelilaisten tappamiseen käyttämistä aseista, aseita esittelevä sotilas huomauttaa videolla.

Uusien hyökkäysten estämiseksi Israelin puolustusvoimat sanoo huolehtivansa terroristien infrastruktuurin ja asevalmistajien poistamisesta Gazasta.

These confiscated weapons are only 20% of the ones used by Hamas to kill Israelis.

In order to prevent further attacks, the IDF will see to the removal of Hamas’ terrorist infrastructure and weapon manufacturers in Gaza. pic.twitter.com/T0MLLgYrAw

— Israel Defense Forces (@IDF) October 16, 2023