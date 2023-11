Vety tekee tuloaan liikenteeseen – Suomen ensimmäinen tankkausasema avautuu ensi vuonna

Suomeen avataan ensi vuoden aikana ensimmäinen vedyn liikennetankkausasema.

Ainakin pari toimijaa on tällä hetkellä suunnittelemassa tankkausasemien rakentamista.

Vedyllä arvioidaan lähitulevaisuudessa olevan valtava potentiaali ja merkittävät kasvumarkkinat myös liikenteessä.

Vety sopii pitkän matkan raskaan liikenteen polttoaineeksi ja lisäksi esimerkiksi trukkien käyttöön. Euroopassa käytössä on vetykäyttöisiä pakettiautoja, takseja, busseja ja henkilöautoja, mutta tankkausasemaverkosto on edelleen kapea.

Järvenpäähän asema 2024

Vety-yhtiö P2X Solutions suunnittelee vetytankkausaseman avaamista Järvenpäähän. Uudenmaan ensimmäinen vedyn tankkausasema on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Energiavirasto myönsi viime vuoden lopulla kyseiseen investointiin 790000 euron tuen.

– Useampi raskaan liikenteen toimija on lähestynyt meitä ja indikoineet hankkivansa vetykalustoa, kun sen käyttö on mahdollista Suomessa, toimitusjohtaja Herkko Plit kommentoi asemainvestointia Verkkouutisille.

P2X Solutionsilla on suunnitteilla vedyn tankkausasema myös yhtiön Harjavaltaan kaavaillun vihreän vedyn tuotantolaitoksen yhteyteen. Tuotantolaitoksen luvitus ja suunnittelu on käynnissä eikä lopullista investointipäätöstä ole vielä tehty. Tuotannon on määrä alkaa vuonna 2026.

Helsinkiin kaavaillaan asemaa

Energiayhtiö Helen on yhteistyökumppaninsa kanssa suunnittelemassa vedyn tankkausasemaa Helsingin Vuosaareen. Helen ei itse investoi hankkeeseen. Tankkausasemasta ei vielä ole tehty investointipäätöstä, Helenin viestinnästä kerrotaan Verkkouutisille.

Myös esimerkiksi vihreän energian hankekehitysyhtiö Green North Energy on suunnittelemassa vedyn tankkausasemaa Naantaliin. Moottori-lehden mukaan tankkausasemaa oltaisiin ottamassa käyttöön vuonna 2026.

Woikoskella kokeilu

Kaasuyhtiö Woikoskella oli 2010-luvulla muutaman vuoden mittainen vetytankkauskokeilu Helsingin Vuosaaressa.

– Vetyasemilla tankkasimme ainoastaan me itse. Kokeilu tuli kalliiksi, sillä kustannukset kolmesta asemasta olivat kuusi miljoonaa euroa, Woikoski Oy:n hallituksen puheenjohtaja Clas Palmgren kertoi Kemiamedialle viime vuonna.

Muna vai kana -ongelma

Alkuvaiheessa uuden energian investoinnit ja infran rakentaminen vaativat myös julkisen sektorin ja erilaisten pääomarahastojen investointitukia.

Vetyliikenteessä on tällä hetkellä muna vai kana -ongelma: ei ole ajoneuvoja, koska ei ole tankkausasemaverkostoa. Toisaalta tankkausasemia ei ole rakennettu, koska vetyautoja ei juuri ole.

– Haluamme olla ratkaisemassa tätä ongelmaa yhdessä kumppaniemme kanssa, Helenin viestinnästä kommentoidaan Verkkouutisille.

Tilastokeskuksen tilaston mukaan Suomessa on ensirekisteröity yksi vetyauto vuoden 2015 jälkeen.

Silloinen kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) ajeli vetyautolla Washingtonin-vieralullaan marraskuussa 2006. LEHTIKUVA / JENNI ARBELIUS

Lähimmät asemat Ruotsissa

Lähin vedyn tankkausasema löytyy tällä hetkellä Ruotsista. H2 Stations -sivuston mukaan Ruotsissa on tällä hetkellä kuusi ja Norjassa neljä toiminnassa olevaa tankkausasemaa.

Ruotsissa on noin 50 rekisteröityä vetykäyttöistä henkilöautoa.

Saksassa on noin sata vedyn tankkausasemaa. Verkosto on kasvanut viime vuosina tasaisesti, mutta isoa harppausta ei ole vielä nähty. Myös Hollannissa ja Ranskassa on useita asemia. Euroopassa tankkausasemia oli viime vuoden lopussa yhteensä noin 250.

Yhdysvalloissa kuluttajakäytössä olevia vedyn tankkausasemia on noin 60, joista valtaosa sijaitsee Kalifornian osavaltiossa.

Eniten tankkausasemia on Aasiassa, jossa niitä oli viime vuoden lopussa 455.

Vetyautossa polttokenno

Vedyn tuottamiseen tarvitaan käytännössä vain vettä ja sähköenergiaa. Vetyautot ovat olleet keskusteluissa jo pidemmän aikaa ennen kaikkea vaihtoehtona akkusähköautoille.

Vetyauto on myös sähköauto, mutta pistokkeesta ladattavan sähkön sijaan ajoon tarvittava energia tuotetaan elektrolyysin avulla polttokennossa ja ohjataan joko suoraan sähkömoottorille tai pienen kapasiteetin ajoakkuun odottamaan käyttöä. Päästönä on puhdasta vettä.

Vetyteknologialle povataan tulevaisuudessa merkittävää roolia myös raskaan liikenteen sähköistämisessä.

Vetyautot vielä kalliita

Vetyhenkilöautojen toimintamatkat ovat tällä hetkellä noin 600-650 kilometriä. Tankkaus kestää 3-5 minuuttia eli vain hieman polttomoottoriauton tankkausta kauemmin.

Kuluttajamyynnissä on pari vetyhenkilöautomallia. Niiden hinnat ovat tällä hetkellä noin 75000-80000 euron haarukassa.

Vetyautojen hinnat vaihtelevat toistaiseksi paljon markkina-alueittain.

Vedyn pumppuhinta

Liikennekäyttöön tarkoitetun vedyn hinnat ilmoitetaan kilogrammoissa. Yksi kilogramma vetyä maksaa esimerkiksi Ruotsissa noin 90 kruunua, joka tarkoittaa noin kahdeksaa euroa. Saksassa kilohinta oli viime vuonna yli 12 euroa. Hintojen arvioidaan tulevan alas tarjonnan kasvaessa vuosikymmenen loppua kohti.

