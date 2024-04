Veteraanidiplomaatti: Täyden sodan kynnystä ei ole vielä ylitetty

Ranskalainen pitkän linjan diplomaatti Gérard Araud ei näe täyden sodan kynnyksen vielä ylittyneen Lähi-idässä. Vuosikymmeniä ulkoasiainhallinnossa toiminut Araud palveli uransa aikana muun muassa Ranskan ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkönä sekä suurlähettiläänä Israelissa ja YK:ssa. Hän kommentoi Iranin viimeöistä hyökkäystä Israeliin viestipalvelu X:ssa.

Iran iski viime yönä ennennäkemättömällä tavalla Israeliin sadoilla ohjuksilla ja lennokeilla. Israel ja sen kumppanit onnistuivat torjumaan valtaosan Iranin ohjuksista, mutta isku on kuitenkin herättänyt huolta eskalaation kierteestä Lähi-idässä.

Araud kehottaa toistaiseksi laittamaan jäitä hattuun.

– Jos Iran olisi halunnut, tuhansia Hizbollahin raketteja sataisi nyt Israelin päälle. Iranin Damaskoksen konsulaatin tuhoaminen ja viimeöinen isku ovat osa molemminpuolista eskalaatiota, mutta täyden sodan kynnystä ei vielä ole ylitetty, Araud kirjoittaa.

Jonkin sortin vastareaktio Israelin suunnalta on kuitenkin todennäköinen, sillä maa ei halua antaa vihollisilleen viimeistä sanaa, lähettiläänä Israelissa vuosina 2003-2006 toiminut Araud uskoo.

Reaktiot Iranin iskuun ovat Araudin mukaan osoittaneet todeksi vanhan sanonnan siitä, että ”viholliseni vihollinen on ystäväni”. Lukuisat arabivaltiot, kuten Persianlahden monarkiat, Egypti ja Jordania, tukevat Israelia, eikä Palestiinan kysymys tässä tilanteessa paina vaakakupissa, ranskalainen kuvailee.

Araudin maanmies, arvostettu turvallisuuspolitiikan asiantuntija François Heisbourg analysoi niin ikään Iranin iskua X:ssä. Heisbourg toteaa, että Iran käytti iskussa raskaita ballistisia ohjuksia, joten kevyemmästä mahdollisesta hyökkäyksestä ei ollut kyse.

– Tämä oli paljon enemmän kuin tavallinen Shahed-lennokeilla tehty massahyökkäys.

– Huomio: tämä saattaa nostaa Israelin ennaltaehkäisevät iskut Iranin ydinohjelmaa kohtaan takaisin korkeimmalle tasolle, Heisbourg arvioi.

Israel on jo pitkään pelännyt Iranin tavoittelevan ohjelmallaan ydinasetta.

🇮🇷 appears to have used heavy ballistic missiles, intercepted by what may have been Arrow 3 exo-atmospheric interceptors. This has been a lot more than bog-standard Shahed-type mass drone attacks.

Note: this may bring preventive strikes vs 🇮🇷 nuke program back to top level https://t.co/NnsXiUi2OF

