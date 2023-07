Veteraanidiplomaatti: Tätäkö Venäjä odottaa?

Venäjä presidentti Vladimir Putin saattaa vieläkin laskea lännen sotaväsymyksen varaan, arvioi pitkän linjan ranskalaisdiplomaatti Gérard Araud. Nykyään turvallisuuspolitiikan tarkkailijana, kolumnistina ja Atlantic Council-ajatushautomossa vaikuttava Araud on uransa aikana toiminut muun muassa maansa lähettiläänä YK:ssa ja Yhdysvalloissa.

Kirjoittajana Araud edustaa usein ulkopolitiikan realistista koulukuntaa. Hän on jyrkästi tuominnut Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa, mutta samalla kehottanut länttä unohtamaan tunteet turvallisuuspoliittisia ratkaisuja tehdessä.

– Ukrainan sota on asymmetrinen siinä mielessä, että Putin pitää sitä elintärkeänä, yleinen mielipide demokraattisessa lännessä taas ei. Eli hän ehkä ajattelee, että panoksia nostamalla ja aikaa ostamalla länsi saattaa luovuttaa, Araud pohtii.

Ex-lähettiläs kehottaa länttä nyt varautumaan vielä pitkään kestävään sotaan Ukrainassa.

– Sodan lopputulos saattaa ehkä riippua lännen tuesta Ukrainalle. Venäjän kannalta olisi siten loogista odottaa ensimmäistä talvea ilman venäläistä kaasua Euroopassa sekä Yhdysvaltain presidentinvaaleja, ja sitten vetää johtopäätökset tuen pitävyydestä.

Yhdysvaltojen presidentinvaalit käydään marraskuussa 2024. Ennakkosuosikki republikaanien ehdokkaaksi on ex-presidentti Donald Trump, joka ei ole suoraan irtisanoutunut Venäjän hyökkäyssodasta.

The war in Ukraine is asymmetric in the sense it is felt as vital by Putin and not by the public opinion in the democratic West. So, he may think that sooner or later the West will give up if he raises the stakes and buys time. https://t.co/s3JEMEa0WI

— Gérard Araud (@GerardAraud) July 30, 2023