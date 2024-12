Vetäytyykö Kreml? Massiivinen kolonna liikkeellä Syyriassa

Venäjälle tärkeiden laivasto- ja lentotukikohtien tilanne Syyriassa on epäselvä diktaattori Bashar al-Assadin kaatumisen jälkeen.

Oppositioryhmien marraskuun lopulla aloittama hyökkäys mursi hallinnon rintaman ja pakotti al-Assadin pakenemaan Moskovaan vain puolitoista viikkoa myöhemmin. Käännettä on pidetty merkittävänä poliittisena tappiona Venäjälle ja Iranille.

Kapinalliset vaikuttavat jättäneen Latakian tukikohdat rauhaan ainakin toistaiseksi. Venäjän valtionmediassa Tartuksen laivastotukikohdan ja Hmeimimin lentotukikohdan väitettiin jatkavan toimintaansa normaalisti. Tartuksen asema perustuu jo 1970-luvulla solmittuun sopimukseen Syyrian ja Neuvostoliiton välillä.

Venäjän kannalta kiusallista on, että sen lentokoneet pommittivat kapinallisten asemia vielä viikko sitten. Venäjä teki lisäksi Syyrian sisällissodan aiemmilta vuosilta tuttuja ”täsmäiskuja” sairaaloihin ja muihin siviilikohteisiin Idlibin alueella.

Tuoreen lennokkivideon perusteella Hmeimimin lentokentällä olisi jo käynnissä jonkinasteinen evakuointi. Kentällä näkyi muun muassa matkalaukkujen kanssa jonottavia ihmisiä. Venäjän S-400-ilmatorjuntapatterit eivät olleet toimintavalmiudessa, mikä viittaa mahdollisiin lähtövalmisteluihin.

Brittiläisen Channel 4:n mukaan Syyrian pääkaupunki Damaskoksesta lähti perjantaina suuri venäläisajoneuvojen kolonna kohti Homsin kaupunkia. Liikkeellä on ollut noin 80 ajoneuvoa.

Kolonnan arveltiin aluksi olevan matkalla kohti Turkin rajaa, mutta ajoneuvot kääntyivät Homsista kohti Syyrian länsirannikkoa. Oletuksena on, että kalusto ja henkilökunta lastataan Tartuksen satamassa laivoihin ennen paluuta Venäjälle.

