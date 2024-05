Vesittyykö hallituksen palkkamalli? Näin vastaa työministeri Arto Satonen

– Hallituksen lakiesitys työriitojen sovittelusta vahvistaa valtakunnansovittelijan mahdollisuutta puolustaa niin sanottua yleistä linjaa, toteaa työministeri Arto Satonen (kok.) Verkkouutisille.

Yleisellä linjalla tarkoitetaan vientialojen sopimusten määrittämää palkankorotustasoa.

Lakiluonnoksen nähnyt Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona, että hallituksen alustavassa lakiesityksessä valtakunnansovittelijaa ei kielletä esittämästä ratkaisua, joka ylittää vientiyritysten sopiman niin sanotun yleisen linjan.

Hallitusohjelman alkuperäisen kirjauksen mukaan ”palkantarkastusten yleistä linjaa ei voida ylittää valtakunnansovittelijan toimistosta tai sovittelulautakunnan toimesta annettavalla sovintoehdotuksella”.

HS:n mukaan lakiesityksessä todetaan, että ”sovittelijan on kansantalouden ja muun yleisen edun turvaamiseksi meneteltävä sovittelutoimessaan siten, että palkanmuodostus toimii mahdollisimman hyvin eikä työmarkkinoiden toimivuutta vaaranneta”.

Satosen mukaan lakiesitykseen tulevat maininnat kansantalouden kilpailukyvystä ja julkisen talouden kestävyydestä vahvistavat sitä, että sovittelijalla on enemmän mahdollisuuksia puolustaa yleistä linjaa kuin tähän asti.

Miksi hallitusohjelman alkuperäinen kirjaus on pehmentynyt ja yleisen linjan ylittämistä ei ole kielletty?

– Hallitusohjelma on aina poliittinen tahtotilan ilmaisu. Kun siitä tehdään laki, siinä katsotaan asiaa syvällisemmin ja juridisemmin. Lakiehdotus täyttää hallitusohjelman tahtotilan ja tavoitteen, mutta ei ihan sananmukaisesti kirjainta, koska se on jonkin verran yleisluontoisemmalla tasolla, Satonen kommentoi Verkkouutisille.

Työministeri muistuttaa, että lakiesitys tulee olemaan hyvin samantyyppinen, kuin mitä Ruotsissa on asetuksella määritelty.

– Mielestäni se edesauttaa sitä, että (palkkaratkaisujen) päänavaajaa voidaan paremmin suojella. Suhteessa nykytilanteeseen se vie siihen suuntaan ja vahvistaa valtakunnansovittelijan oikeutta puolustaa yleistä linjaa.

Mitä konkreettisia muutoksia lakiesitys toisi nykyiseen tilanteeseen?

– Sovittelijalla on enemmän eväitä puolustaa yleistä linjaa eli sovittelijan mandaatti on vahvempi, ja kynnys poiketa yleisestä linjasta on aiempaa korkeampi, Satonen arvioi.

Lakiesitys lähtee lausuntokierrokselle kesän aikana ja eduskuntaan esitys on tarkoitus tuoda syksyllä. Lakiesityksen voimaantulo voisi ajoittua näin ollen vuodenvaihteen nurkille.