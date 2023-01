Verotuksen sähkövähennys sai ministeriöltä tyrmäyksen jo syksyllä

Valtiovarainministeriön vero-osasto antoi elokuun lopussa täystyrmäyksen tuloverotuksen kautta annettavalle sähkötuelle eli niin sanotulle sähkövähennykselle. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus sääti kuitenkin sellaisen kotitalousvähennyksen pohjalta. Se astui nyt tammikuussa voimaan alkuvuodelle.

Vero-osaston elokuun 26. päivälle päivätyssä arviossa muun muassa arvosteltiin, että tukea valuu tällaisessa mallissa väistämättä niille, joille sitä ei ole tarkoitettu. Kaikkiaan vero-osasto katsoi, ettei tuloverotukseen kaavailtu sähkövähennys ole toteuttamiskelpoinen.

Arvio sisältyy valtiovarainministeriöstä saatuihin asiakirjoihin. Verkkouutiset teki tietopyynnön kaikista sähkön hintaan liittyviä toimia pohtineen ministeriön työryhmän kokousten asiakirjoista. Samassa yhteydessä selvisi, ettei elokuun 12. päivänä nimitetyn työryhmän kokouksista ole tehty pöytäkirjoja.

Väliaikainen sähkövähennys toteutui lopulta kotitalousvähennyksen kautta toimivana määräaikaisena vähennyksenä. Se on voimassa tammikuun alusta huhtikuun loppuun. Siihen on oikeutettu, jos vakituisen asunnon sähkökulut neljältä kuukaudelta ylittävät 2 000 euroa. Vähennys on 60 prosenttia summan ylittävistä kuluista 6000 euroon asti. Maksimivähennys on siis 2 400 euroa.

Mallia on kritisoitu julkisuudessa muun muassa tehottomuudesta. Tukea on katsottu menevän monille, jotka sitä eivät tarvitse. Vähennyksen voi hakea tuloista riippumatta korkeiden sähkölaskujen perusteella. Vähennyksen on laskettu maksavan noin 265 miljoonaa euroa menetettyinä verotuloina. Arvioon liittyy kuitenkin epävarmuuksia.

”Ei voida rakentaa vuoden alkuun”

Ministeriön vero-osasto nosti huolia esiin jo elokuussa.

– Verojärjestelmää ei ole luotu tukijärjestelmäksi vaan sen keskeinen tehtävä on kerätä julkiselle sektorille tuloja kattamaan sen toiminnasta aiheutuvat menot. Verotuksen kautta myönnettävien tukien keskeinen ongelma on se, että tuloverotuksen kautta ei voida tukea kaikista pienituloisempia kansalaisia, koska he eivät maksa veroa, arviossa esimerkiksi todetaan.

Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että sittemmin on päätetty myös Kelan kautta saatavasta pienituloisille tarkoitetusta sähkötuesta.

Vero-osaston huomiot kohdentumisesta ja ajoituksesta pitävät kuitenkin yhä kutinsa. Arviossa esimerkiksi huomautettiin, että ennakkoperinnässä huomioitava vähennys jakautuisi koko vuodella eikä siten juurikaan auttaisi talven koviin sähkölaskuihin.

Myös koko toteutustapaa kyseenalaistettiin.

– Verovelvollisten voi olla esimerkiksi alkuvuodesta talvella vaikea arvioida koko tulevan vuoden sähkönhinnan kehitystä ja liian korkeaksi arvioitu sähkönhinta johtaisi liian korkean vähennyksen huomioimiseen ennakkoperinnässä ja verojen jälkikäteiseen perintään jäännösveroina verovuoden jälkeen.

Ministeriöstä todettiin, ettei vähennyksen toteutettavuutta oltu aikataulusyistä ehditty selvittää verohallinnon kanssa. Selvänä kuitenkin pidettiin, ettei tällaista verotukea voida edes enää tässä vaiheessa rakentaa vuoden alkuun.

Vero-osasto muistutti lisäksi, että tuen toteuttaminen verotuksen kautta edellyttäisi myös valvontaa. Asiakirjassa todetaankin, että sähköyhtiöt tulisi käytännössä velvoittaa ilmoittamaan sähkölaskujen tiedot Verohallinnolle, koska tukea ei voitaisi rakentaa pelkästään verovelvollisten oman ilmoituksen varaan.

– Verovuoden aikana ennakkoperintään

ilmoitettujen arvioiden oikeellisuutta olisi kuitenkin käytännössä mahdotonta valvoa, joten vähennys olisi altis väärinkäytöksille, arviossa varoitettiin.

Kaiken kaikkiaan vero-osasto katsoi, että tuki pitäisi pystyä paremmin kohdentamaan niille kotitalouksille, jotka sähkön hinnan noususta kärsivät.

Kokonaisarviona todettiin, että tuloverotukseen kaavailtu sähkövähennys ei ole toteuttamiskelpoinen ja että tällaisiin kansalaisten toimeentuloon liittyviin tukiin tulisi myöntää suoraa tukea, koska se pystyttäisiin kohdentamaan niille jotka kärsivät sähkön hinnan noususta ja se voitaisiin myös ajallisesti kohdentaa oikean suuruisena niille kuukausille, jolloin sähkölaskut ovat korkeimmillaan.

– Verovähennystä parempi tapa olisi esimerkiksi kanavoida tukea Ruotsin mallin mukaisesti sähköyhtiöiden kautta jolloin se pienentäisi sähkölaskua jo maksuvaiheessa. Toinen verovähennystä parempi tapa olisi kanavoida kansalaisille tukea esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen kautta, jonka tehtävänä on muun muassa erilaisten etuuksien myöntäminen, vero-osaston arviossa todetaan lopuksi.

Hallitus päätyi tunnetusti vähennyksen ja Kela-tuen päälle valmistelemaan myös talvikuukausille kaavailtua tukea, jossa iso osa tämän ajan laskusta kuitattaisiin veronmaksajien piikkiin.

Joulun alla päätetyn tuen lopullisista yksityiskohdista ja niistä käytävistä neuvotteluista liikkuu kuitenkin ristiriitaista tietoja. Iltalehden lähteiden mukaan esitys tukimallista aiotaan julkistaa ensi viikolla.

