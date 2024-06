Verottajan yllätys – IL: Sadat suomalaiset saivat alkoholin nettiostojen verot takaisin

Verohallinto on palauttanut alkoholin valmisteveron korkoineen 400:lle suomalaiselle, jotka olivat tilanneet alkoholia ulkomailta, uutisoi Iltalehti.

Syynä tähän on verottajan muuttunut tulkinta: aiemmin etäostoiksi katsotut tapaukset olivat todellisuudessa etämyyntiä. Jälkimmäisessä tapauksessa verovelvollisuus kuuluu myyjälle.

Etäoston tekevä kuluttaja järjestää itse alkoholin kuljetuksen ja on verovelvollinen. Etämyynnissä sen sijaan myyjä osallistuu tuotteen kuljetuksen järjestämiseen ja on näin ollen verovelvollinen. Moni suomalainen on saanut takaisinmaksuja tilanteissa, joissa valmistevero oli peritty virheellisesti ostajalta.

Verohallinnon valmisteverotuksen johtava veroasiantuntija Piia Lax kertoo, että vuonna 2022 aloitetussa alkoholin nettikaupan tehovalvonnassa tehtiin virheitä, sillä hanke oli nopea ja virhealtis. Laxin mukaan tehovalvonnan aikana havaittiin myyjien osallistuvan kuljetuksiin enemmän kuin aiemmin ajateltiin.

Laki tai sen tulkinta ei ole muuttunut, vaan kyseessä ovat tehovalvonnassa tehdyt virheet, kertoo Lax.

Tehovalvontahankkeen seurauksena alkoholin tilausmäärät ulkomailta vähenivät yli 60 prosentilla. Tulevaisuudessa odotetaan lakimuutosta, joka tekisi ostajat yhteisvastuullisiksi myyjien laiminlyöntien takia, mikä todennäköisesti vähentäisi ulkomaisia alkoholihankintoja entisestään.

Tehovalvontahankkeen seurauksena virheellisesti perityt valmisteverot selvisivät sittemmin Verohallinnon kattavasta selvityksestä.