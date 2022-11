Verottaja muutti ihmetystä herättänyttä ohjetta alkoholin nettitilaamisesta

Verottaja on tehnyt muutoksen alkoholin nettitilaamista koskevalle ohjesivulleen.

Alkuperäinen ohje herätti ihmettelyä. Siinä muun muassa kehotettiin kuluttajaa ”harkitsemaan kahdesti, kannattaako ulkomaisesta verkkokaupasta ylipäänsä tilata alkoholia”. Syyksi sanottiin, että viranomaisten aloittama alkoholitilausten tehovalvonta pidentää juomien toimitusaikoja.

Verottaja kertoo Twitterissä, että kyseinen kohta ”ei olle ohjeidemme tyyliin sopiva” ja että se on nyt korjattu.

– Pahoittelut! Halusimme kertoa, että alkoholiostosten toimitusaika voi nyt tehovalvonnan vuoksi olla pidempi. Verolakien mukaan alkoholia voi ostaa netistä, kunhan verot tulevat maksetuiksi, verottajan viralliselta tililtä evästetään.

Uusi ohje kuuluu seuraavasti:

– Alkoholin tehovalvonta pidentää juomien toimitusaikoja. Jos tilauksen verot ovat maksamatta ja vastuu veroista kuuluu viranomaistietojen mukaan myyjälle, juomat pysähtyvät Tulliin siihen saakka, kunnes myyjäyritys on maksanut juomista verot. Jos taas verot ovat maksamatta ja ne kuuluvat ostajan vastuulle, ostaja saa kyllä tilauksensa selvittelyiden jälkeen, mutta Verohallinto lähettää myös jälkikäteen verotuspäätöksen maksamattomista veroista.

Sosiaalisessa mediassa on uumoiltu, että alkuperäinen ohjeistus olisi ristiriidassa EU:n sisämarkkinasääntöjen kanssa. Julkisuudessa on myös esitetty epäilyksiä siitä, että tehovalvonnan takana on muitakin tarkoitusperiä kuin vain verojen maksun varmistaminen.

Asiaan perehtynyt Helsingin yliopiston Eurooppaoikeuden tohtorikoulutettava Kukka Kuusela arvioi Verkkouutisille, että viranomaisten ohjeistus voidaan lähtökohtaisesti rinnastaa vaikutukseltaan vastaavaksi toimenpiteeksi kuin tuonnin määrälliset rajoitukset. Tällaiset rajoitukset on EU:ssa kielletty ja niistä voidaan poiketa vain tietyin hyväksytyin perustein.

– Eli vaaditaan hyväksyttävä syy rajoituksille ja rajoitusten (esim. verosyistä tehtyjen) tulee olla oikeasuhtaisia, Kuusela toteaa sähköpostitse.

– Tietenkään ei ole sallittua toimia siten, että tosiasiallisesti toimenpiteillä koetetaan vaikeuttaa etämyyntiä, vaikka toimia perustellaan verotussyillä, hän jatkaa.

Käytännössä kyse on siis siitä, millainen vaikutus sinänsä täysin hyväksyttävillä verovalvonnan toimilla on. Mikäli valvonta toteutetaan niin, että etämyynnin tuotteet jumittuvat tulliin ja nousee esiin kysymys siitä, kannattaako alkoholia ylipäätään tilata toisista EU:n jäsenvaltioista, voi kyse siis olla EU-oikeuden vastaisesta toiminnasta.

