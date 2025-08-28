Veronpalautusta keskiviikkona noin 1,5 miljoonalle asiakkaalle

Verohallinto maksaa ensi viikon keskiviikkona veronpalautuksia reilun 1,4 miljardin euron verran, eli kyseessä on vuoden 2025 euromääräisesti suurin palautuspotti.

Jäännösveroa eli mätkyjä erääntyy maksettavaksi ensi viikon maanantaina kaikkiaan noin 336 miljoonaa euroa.

Veronpalautusta maksetaan keskiviikkona noin 1,5 miljoonalle asiakkaalle. Veronpalautuksia saavat asiakkaat, jotka ovat maksaneet verovuoden 2024 aikana liikaa veroja.

Tyypillisesti veronpalautukset johtuvat erilaisista vähennyksistä, joita ei ole huomioitu vuoden aikana veroprosentissa, vaan jotka asiakas on ilmoittanut vasta esitäytettyä veroilmoitusta tarkistaessaan keväällä.

Verohallinto maksaa veronpalautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun riippuen siitä, koska asiakkaiden verotus valmistuu. Oman palautuspäivän näkee sekä OmaVerosta että verotuspäätöksestä.

Keskimääräinen veronpalautus on noin 700 euroa

Tämän vuoden heinä–syyskuussa suomalaiset saavat veronpalautusta keskimäärin 734 euroa. Keskimääräinen veronpalautuksen määrä on noussut hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, jolloin se oli 693 euroa.

Veronpalautusten määrä vaihtelee maakunnittain. Suurimpia keskimääräisiä palautuksia saavat ahvenanmaalaiset (802 euroa). Keskimäärin pienimmät veronpalautukset saadaan Pohjois-Karjalassa (659 euroa).

Palautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla

Verohallinto maksaa palautukset keskiviikkopäivän aikana, kertoo ylitarkastaja Juha Villman Verohallinnosta.

– Jos veronpalautus ei näy tilillä heti aamulla, tilin saldo kannattaa tarkistaa uudestaan iltapäivän puolella. Jos rahat eivät sittenkään näy tilillä, veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä. Oman tilanteen voi käydä tarkistamassa OmaVerosta, hän neuvoo.

Palautusten maksupäivä on voinut siirtyä eteenpäin esimerkiksi siksi, että Verohallinto on saanut uusia verotukseen vaikuttavia tietoja. Veronpalautus on myös voitu ulosmitata tai käyttää muiden verojen maksuun.

10 000 saa palautukset maksuosoituksena

Jos asiakas ei ole ilmoittanut Verohallinnolle ajantasaista tilinumeroa, veronpalautuksen saa maksuosoituksena eli rahalähetyksenä.

– Syyskuussa veronpalautuksia maksetaan maksuosoituksena noin 10 000 henkilölle. Maksuosoituksena maksetun veronpalautuksen voi lunastaa helpoiten Nordean Omaposti-palvelussa myöhemmin, mutta veronpalautuspäivänä ei rahoja valitettavasti vielä saa, Villman kertoo.

Tilinumero kannattaa ilmoittaa OmaVerossa, vaikka veronpalautus olisikin maksettu maksuosoituksena.

– Jos maksuosoitusta ei lunasta Nordeasta, veronpalautus palautuu takaisin Verohallinnolle neljän viikon kuluttua. Jos tilinumeron on ilmoittanut siihen mennessä, Verohallinto maksaa rahat asiakkaan tilille, Villman sanoo.

Mätkyjen eräpäivä on maanantaina

Syyskuussa erääntyy maksettavaksi myös vuoden euromääräisesti suurin jäännösveropotti. Jäännösveroja tulee maksettaviksi asiakkaille, jotka eivät ole maksaneet riittävästi veroja verovuoden 2024 aikana.

Suuria jäännösveroja syntyy tyypillisesti silloin, kun asiakkaalla suuria tai monimutkaisia tuloja, eikä veroprosenttia ole verovuoden aikana nostettu riittävän korkeaksi.

Maanantaina 1.9. on mätkyjen eräpäivä noin 416 000:lla asiakkaalla, joista valtaosalla kyseessä on ensimmäinen maksuerä. Kaikkiaan mätkyjä on syyskuussa maksettavana 336 miljoonaa euroa.

Heinä–syyskuussa keskimääräinen jäännösvero maksajaa kohti on 1 230 euroa, mikä on noin sata euroa enemmän kuin viime vuonna. Myös jäännösverot vaihtelevat maakunnittain. Suurimpia jäännösveroja maksetaan Ahvenanmaalla (1 918 euroa) ja pienimpiä Päijät-Hämeessä (903 euroa).

Verotus valmistuu tänäkin vuonna joustavasti, eli asiakkaat saavat verotuspäätöksensä eri aikaan.

– Loputkin saavat oman päätöksensä lokakuun loppuun mennessä, joten kannattaa odottaa rauhassa, Villman sanoo.