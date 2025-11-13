”Veroja maksavia ihmisiä ja yrityksiä ei pidä kadehtia ja rangaista”

Kokoomuksen kansanedustaja Karoliina Partanen toteaa Suomen tarvitsevan lisää veronmaksajia ja ihmisiä, jotka haluavat yrittää, ottaa riskiä ja kantaa vastuuta. Tämän vuoksi verotusympäristön olisi oltava vakaa.

– Kiitos veronmaksajat. Sen sijaan, että tirkistelemme ihmisten tuloja, meidän pitäisi juhlia veroja maksavia ihmisiä ja yrityksiä! Oikeastaan palkita heitä, ei kadehtia ja rangaista kovemmalla verotuksella, Karoliina Partanen kirjoittaa Facebookissa.

Suomessa ylin tuloviidennes, johon pääsee noin 50 000 euron vuosituloilla, maksaa reilusti yli 60 prosenttia kaikista Suomen tuloveroista.

Kansanedustaja huomauttaa, että yli 100 000 euroa tienaavat maksavat noin neljänneksen kaikista tuloveroista.

– EVA:n arvo- ja asennetutkimus suomalaisten asenteista vaurastumiseen antaa huolestuttavaa kuvaa. Tutkimuksen mukaan jopa 42 prosenttia suomalaisista katsoo, että kaikki eivät hyödy ihmisten rikastumisesta ja 38 prosenttia katsoo, ettei kenenkään pitäisi rikastua liikaa, Partanen sanoo.

Hänen mukaansa puheet siitä, että hyvätuloiset eivät osallistuisi yhteiskunnan talkoisiin, ovat ”melkoista potaskaa”.

– Samoin se, että yhteiskunta ei hyötyisi ihmisten vaurastumisesta. Mitä enemmän ihmiset tienaavat ja vaurastuvat, sitä enemmän meillä on yhteisiä verovaroja. Varoilla kustannetaan julkiset palvelut, Karoliina Partanen sanoo.