Verkkokaupalta erikoinen ilmoitus vuoden huonoimmista tuotteista

Suomalainen Verkkokauppa.com on listannut tämän vuoden palautetuimmat ja huonoimmiksi arvioidut tuotteensa helpottaakseen kuluttajien ostopäätöksiä elektroniikkakaupan vuoden vilkkaimman sesongin Black Fridayn aikana.

Vuoden 2024 palautetuimpien ja huonoimmiksi arvoitujen tuotteiden listoilta löytyy muun muassa Nokian puhelin, E-Wayn sähköpotkulauta, Wilfan tehosekoitin sekä “maailman paras paistinpannu”.

– Haluamme auttaa kuluttajia ostamaan laadukkaita ja käyttötarkoitukseen sopivia tuotteita todelliseen tarpeeseen. Siksi seuraamme tarkasti asiakkaidemme arvosteluja ja yksittäisten tuotteiden palautusprosentteja. Jos tuotteen palautusprosentti nousee korkeaksi, poistamme koko tuotteen valikoimasta, Verkkokauppa.comin vastuullisuuspäällikkö Johanna Stenbäck kertoo tiedotteessa.

Esimerkiksi Sennheiserin langattomista nappikuulokkeista peräti yli 60 prosenttia on palautettu. Sama tuote löytyy myös huonoimmiksi arvoitujen tuotteiden listalta. Tuote on jo poistettu Verkkokauppa.comin valikoimasta.

Stenbäckin mukaan Verkkokauppa.comin kaikkien ostosten palautusprosentti on kuitenkin kokonaisuudessaan kuluneen vuoden aikana pysytellyt todella alhaisena. Yhtiön tuotteiden kokonaispalautusprosentti on vain 1 prosenttia, josta hutiostosten osuus on 0,7 prosenttia ja huoltopalautusten osuus 0,3 prosenttia.

Nokian peruspuhelin on tämän vuoden huonoimmaksi arvioitu tuote.

– Huono arvostelu ei kuitenkaan aina kerro tuotteen heikosta laadusta. Tuote on kenties päätynyt väärään käyttötarkoitukseen tai odotukset ovat muutoin pettäneet. Esimerkiksi Nokian peruspuhelimet ovat kelpolaitteita niille, jotka tuntevat käyttöjärjestelmän. Jos laite hankitaan vaikkapa seniorikäyttäjälle ilman kunnon opastusta, laitteen käyttö saatetaan kokea kimuranttina ja siitä rapsahtaa huono arvostelu. Tämä on tärkeää tietoa meille, jotta osaamme kehittää tuotekuvauksia. Tuotearvostelut ovatkin tärkeä osa tuotetietoja ja ne kannattaa ilman muuta lukea ostopäätöstä tehdessä, Stenbäck sanoo.

Verkkokauppa.comin brändi- ja viestintäpäällikkö Lauri Kutilan mukaan monet asiakkaat todella panostavat seikkaperäisten tuotearvosteluiden kirjoittamiseen, ja niistä voi löytää myös hyviä niksejä, mihin muuhun käyttötarkoitukseen huonoksi arvioitu tuote voikin sopia.

– Huonoimmiksi arvosteltujen tuotteiden listalta löytyvää Blackstormin pelilattiamattoa on kuvailtu täysin tarkoitukseensa sopimattomaksi ja veltoksi kuin mikä, ja arvosteluissa sen onkin vinkattu sopivan lähinnä kissan vessan alustaksi, Kutila kertoo.

Verkkokauppa.comin Kutilan mukaan perinteisesti eniten huonoja arvosteluja saavat myös ne tuotteet, jotka ovat kategoriansa ensimmäisiä tai joissa on jokin täysin uusi ominaisuus, käyttöjärjestelmä tai pilotoitava teknologia.

Palautetuimmat tuotteet top 10

Tuote: Palautusprosentti: Tuotekategoria: Sennheiser Momentum True Wireless 3 -langattomat nappikuulokkeet yli 60 Kuulokkeet Wilfa Power Fuel Digital BPFD-1680MW-tehosekoitin yli 55 Keittiökoneet Airam Rocky Solar LED- ripustettava lamppulyhty, aurinkokennolla ja akulla yli 50 Valaisimet E-Way E-5045 -sähköpotkulauta yli 50 Sähkökulkuneuvot WD Red Pro 20 Tt SATA NAS HDD 3,5″ -kovalevy 45 Kovalevyt ProCaster TW-10 Shield -täysin langattomat Bluetooth-urheilukuulokkeet, gun metal grey 45 Kuulokkeet Koss BT190i -Bluetooth-nappikuulokkeet, musta 43 Kuulokkeet Severin KA4851 FILKA 5-in-1-kahvinkeitin termoskannulla 31 Kahvi Nespresso Vertuo Next Premium kapselikeitin 29 Kahvi AMT Gastroguss The World’s Best Pan -paistinpannu, tarttumaton pinnoite, 28 cm 28 Paistinpannut

Huonoimmiksi arvioidut tuotteet top 10

Tuote: Arvostelujen keskiarvo asteikolla 1-5: Tuotekategoria: Nokia 105 4G (2023) Dual-SIM -peruspuhelin, musta 1.33 Puhelimet FoneKit Full Cover -panssarilasi, Nothing Phone (1) 1.50 Puhelimet Kingston NV2 2 Tt M.2 NVMe -SSD-kovalevy 1.61 Komponentit Whirlpool SW8AM2DWHR2 -jääkaappi, valkoinen ja Whirlpool UW8F2DWHBIN2 -kaappipakastin, valkoinen 1.67 Kodinkoneet Kingston XS2000 -ulkoinen SSD-levy, 4 Tt 1.82 Oheislaitteet Sennheiser Momentum True Wireless 3 -langattomat nappikuulokkeet, musta 1.86 Audio ja hifi HyperX Pulsefire Haste 2 Gaming Mouse -pelihiiri, musta 2.00 Oheislaitteet Xplora X6 Play -kellopuhelin, musta 2.17 Kellot Lenco CD-300 -kannettava CD/MP3-soitin, musta 2.25 Audio ja hifi Blackstorm Dark Circle Floor Mat -lattiamatto, musta 2.33 Pelaaminen

Verkkokauppa.com on kerännyt dataa aikavälillä 23. lokakuuta 2023 – 23. lokakuuta 2024, josta käy ilmi vuoden aikana palautetuimmat ja huonoimmat arvostelut saaneet tuotteet. Listalla mainittuja palautettuja tuotteita on myyty kutakin vähintään kymmenen kappaletta, puolestaan tuotearvioita on annettu vähintään viisi kappaletta per tuote.