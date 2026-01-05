Venezuelan tilanne heilutti markkinoita, näin sijoittajat reagoivat

Yhdysvaltain lauantaina tekemä isku Venezuelaan ja maan presidentin Nicolas Maduron kaappaus ja tuominen Yhdysvaltoihin on aiheuttanut jonkin verran liikkeitä markkinoilla.

Yhdysvaltalaisten öljy-yhtiöiden osakkeet ovat nousseet jyrkästi ennen pörssikaupankäynnin alkua.

– Ainoana yhdysvaltalaisena öljyjättinä, jolla on aktiivinen läsnäolo Venezuelassa, Chevron hyötyy hallinnonvaihdoksesta, arvioi Barclaysin analyytikko Betty Jiang Financial Timesille.

FT:n mukaan ainakin ExxonMobil ja ConocoPhillips -yhtiöiden omaisuutta takavarikoitiin Venezuelassa vuonna 2007 edellisen presidentin Hugo Chavezin hallinnon aikana.

Energiayhtiö ConocoPhillipsillä arvioidaan nyt olevan suuremmat mahdollisuudet positiiviseen lopputulokseen pitkittyneessä välimiesmenettelyssään pakkolunastettujen omaisuuserien suhteen.

Jiang kuitenkin varoitti, että vaikka hallinnonvaihdos saattaa parantaa toimintaympäristöä, merkitykselliset investoinnit ja tuotannon kasvu ovat edelleen epävarmoja ja edellyttävät vakaata hallitusta, selkeitä investointiehtoja ja monivuotista infrastruktuurin uudelleenrakentamista.

Chevronin osake oli 8 prosentin nousussa ennakkokaupankäynnissä. ConocoPhillipsin osakkeet nousivat 7,5 prosenttia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonlippuna, että Venezuelan öljyteollisuuden haltuunotto loisi Yhdysvalloille ”valtavan määrän varallisuutta”, joka voisi tukea uutta hallitusta ja tuoda korvauksia yhdysvaltalaisille öljy-yhtiöille.

Öljyn hinta laski maanantaina. Vaikka Venezuelan osuus maailman öljyntuotannosta on alle prosentti, maalla on noin 17 prosenttia maailman todennetuista raakaöljyvarannoista, mikä antaa sille mahdollisuuden lisätä tarjontaa merkittävästi.

Brent-raakaöljyn hinta laski yli prosentin hieman alle 60 dollariin tynnyriltä.

Myös Euroopan puolustusalan osakkeet nousivat maanantaina sijoittajien sulatellessa Venezuelan lisäksi myös Trumpin Grönlannin uhkausten globaaleja seurauksia.

Kullan ja hopean hinnat olivat niin ikään nousussa. Geopoliittinen epävarmuus nostaa yleensä ”turvasatamiksi” kutsuttujen jalometallien hintoja. Kullan hinta nousi yli 2 prosenttia yli 4400 dollariin.

Venezuelan valtion joukkovelkakirjojen hinta jatkoi myös nousuaan. Joukkovelkakirjat ovat kaksinkertaistuneet viimeisen vuoden aikana, kun sijoittajat arvioivat, että Maduron lähtö lopettaisi Venezuelan lähes vuosikymmenen kestäneen maksukyvyttömyyden.

Taustalla on se, että jos valtio on ollut maksukyvyttömyydessä, markkinat hinnoittelevat velkakirjat hyvin alas, koska maksujen toteutuminen on epävarmaa.