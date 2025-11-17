Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Yhdysvallat väittää Venezuelan presidentin Nicolas Maduron johtavan huumekartellia. AFP / LEHTIKUVA / FEDERICO PARRA

Venezuelan huumekartelli USA:n terroristilistalle – presidentin väitetään johtavan

  • Julkaistu 17.11.2025 | 10:18
  • Päivitetty 17.11.2025 | 10:25
  • USA, Venezuela
Yhdysvallat nimeää Cartel de los Soles -nimisen ryhmän terroristijärjestöksi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvaltain ulkoministeriö on ilmoittanut, että Venezuelassa toimiva Cartel de los Soles -niminen ryhmä nimetään terroristijärjestöksi, uutisoivat kansainväliset mediat. Ryhmän väitetään olevan huumekartelli.

Yhdysvallat väittää, että Venezuelan presidentti Nicolás Maduro johtaa ryhmää ja siihen kuuluu Maduron sisäpiiriläisiä muun muassa armeijasta. Yhdysvallat ei ole julkaissut todisteita Maduron suorasta osallisuudesta huumekauppaan.

Ulkoministeri Marco Rubio antoi sunnuntaina lausunnon, jossa se ilmoitti Yhdysvaltojen aikovan pitää ryhmää ulkomaisena terroristijärjestönä 24. marraskuuta alkaen.

Tämä tarkoittaa, että Maduro käytännössä nimetään myös terroristiksi, koska hänen väitetään johtavan ryhmää. Maduro on kiistänyt väitteen jyrkästi.

Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin kaudella pyrkinyt tukahduttamaan huumekauppaa ja painostanut Maduroa sekä harkinnut sotilaallisia toimia Venezuelassa.

Ulkomaiseksi terroristijärjestöksi nimeäminen antaa Yhdysvaltain hallitukselle mahdollisuuden puuttua ryhmän ja sen väitettyjen yhteistyökumppaneiden tekemisiin tarmokkaammin. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on aiemmin asettanut pakotteita Cartel de los Solesille.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)