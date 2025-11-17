Venezuelan huumekartelli USA:n terroristilistalle – presidentin väitetään johtavan

Yhdysvaltain ulkoministeriö on ilmoittanut, että Venezuelassa toimiva Cartel de los Soles -niminen ryhmä nimetään terroristijärjestöksi, uutisoivat kansainväliset mediat. Ryhmän väitetään olevan huumekartelli.
Yhdysvallat väittää, että Venezuelan presidentti Nicolás Maduro johtaa ryhmää ja siihen kuuluu Maduron sisäpiiriläisiä muun muassa armeijasta. Yhdysvallat ei ole julkaissut todisteita Maduron suorasta osallisuudesta huumekauppaan.
Ulkoministeri Marco Rubio antoi sunnuntaina lausunnon, jossa se ilmoitti Yhdysvaltojen aikovan pitää ryhmää ulkomaisena terroristijärjestönä 24. marraskuuta alkaen.
Tämä tarkoittaa, että Maduro käytännössä nimetään myös terroristiksi, koska hänen väitetään johtavan ryhmää. Maduro on kiistänyt väitteen jyrkästi.
Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin kaudella pyrkinyt tukahduttamaan huumekauppaa ja painostanut Maduroa sekä harkinnut sotilaallisia toimia Venezuelassa.
Ulkomaiseksi terroristijärjestöksi nimeäminen antaa Yhdysvaltain hallitukselle mahdollisuuden puuttua ryhmän ja sen väitettyjen yhteistyökumppaneiden tekemisiin tarmokkaammin. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on aiemmin asettanut pakotteita Cartel de los Solesille.