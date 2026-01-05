Venezuela-suunnitelmassa voi piillä valtava riski Donald Trumpille

Yhdysvaltojen operaatio Venezuelassa ei rinnastu täysin Irakin sotaan reilut parikymmentä vuotta sitten. Valkoisen talon strategia näyttää enemmän hallinnon ”pään leikkaamiselta”, jossa syrjäytetyn Nicolas Maduron jäljelle jääneet lähimmät alaiset pyritään pakottamaan kuuliaisiksi Yhdysvalloille, kirjoittaa uutiskanava CNN analyysissään.

Keskiössä on Venezuelan väliaikaiseksi johtajaksi nimitetty aiempi varapresidentti Delcy Rodríguez, kun Maduro tuodaan maanantaina New Yorkissa oikeuden eteen. Presidentti Donald Trump julisti sunnuntai-iltana, että Yhdysvallat ”johtaa” Venezuelaa. Rodriguezia hän uhkaili kovemmilla seurauksilla, mikäli tämä ei alistu Trumpin tahtoon.

– Älkää kysykö minulta, kuka on vastuussa, koska annan teille vastauksen, ja siitä tulee hyvin kiistanalainen, Trump sanoi toimittajille.

– Se tarkoittaa, että me olemme vastuussa.

Lausunto, vaikkei se täysin pitäisikään paikkansa, osoittaa CNN:n mukaan kuinka perustavanlaatuisesti Trump on koventanut suhtautumista muuhun maailmaan ja kuinka hän on myös valmis käyttämään laajaa valtaa.

Maduron hallinnon jäännösten valjastaminen Yhdysvaltojen käyttöön vaatisi ”vähemmän amerikkalaisten verta ja rahaa” kuin epäonnistuneet valtionpystytyshankkeet syyskuun 11. päivän 2001 jälkeisissä sodissa. Mutta myös tähän reittiin liittyy omat ongelmansa, ja onnistuminen on epävarmaa epävakaan poliittisen tilanteen vuoksi. Lisäksi se voisi synnyttää odottamattoman seurauksen Maduron kukistumisesta: Yhdysvaltojen kääntymisen pois Venezuelan demokratialiikkeestä.

Sunnuntaina Washingtonissa kiirehdittiin koostamaan uskottavaa etenemistietä Venezuelaan. Trumpin hallinto kamppailee nyt näyttävästä sotilaallisesta iskusta seuranneiden monimutkaisten jälkiseuraamuksien kanssa.

Trumpin hallinto tasapainoilee etsiessään pysyvää vallanpitäjää Caracasissa. Samalla se pyrkii välttämään Venezuelan huippuvirkamiesten puhdistuksia, jotka voisivat romahduttaa hallinnon ja johtaa sisäisiin levottomuuksiin – ja muuttaa Trumpin tuoreimman voiton poliittiseksi katastrofiksi Yhdysvalloissa välivaalivuonna.

Ulkoministeri Marco Rubio esiintyi sunnuntaina keskusteluohjelmissa ja pyrki torjumaan vertaukset Irakin sotaan. Rubion mukaan Yhdysvallat pitää yllä öljysaartoa pakottaakseen Venezuelan jäljellä olevat johtajat mukautumaan Trumpin määräyksiin. Tätä tarkoitusta palveli myös Venezuelan pääkaupungissa osoitettu sotilaallinen mahti.

Republikaanisenaattori Tom Cotton, keskeinen Trump-liittolainen, tiivisti strategian ytimen CNN:n State of the Union -ohjelmassa.

– Kun presidentti sanoi, että Yhdysvallat tulee johtamaan Venezuelaa, se tarkoittaa, että Venezuelan uusien johtajien on täytettävä vaatimuksemme, Cotton sanoi.

Jos Trump onnistuu vuosien Latinalaisen Amerikan laiminlyönnin jälkeen, hän saattaa muuttaa vihollisen alistuvaksi valtioksi ja edistää pyrkimystään muokata läntinen pallonpuolisko Yhdysvaltoja myötäilevien valtioiden alueeksi. Hän saattaa lievittää Venezuelan talouden ahdinkoa päästämällä öljytulot virtaamaan, horjuttaa huumekartelleja sekä vähentää Venäjän ja Kiinan vaikutusvaltaa.

Washington haluaa kumppanin Caracasissa tekemään ”diilejä”, joihin Maduro ei suostunut.

– Emme yksinkertaisesti voineet toimia hänen kanssaan. Hän ei ollut ihminen, joka olisi pitänyt kiinni mistään sopimuksista, Rubio sanoi CBS:lle.

Oletus siitä, että Rodríguez tai joku muu hallinnosta jäljelle jäänyt auttaisi Yhdysvaltoja, on teoriassa perusteltu. CNN:n lähteiden mukaan Rodríguez oli tunnistettu henkilönä, joka voisi tarjota Maduron tilalle vakaampaa hallintoa.

Sunnuntai-iltana Rodríguez antoi aiempaa sovittelevamman lausunnon ja tarjosi yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, kun Trump oli uhannut häntä ”Maduroa kovemmalla hinnalla”.

Trump ja hänen hallintonsa avainhenkilöt ovat varoittaneet, että jos Venezuelan viranomaiset eivät ”pelaa mukana”, edessä voi olla uusi, suurempi Yhdysvaltain hyökkäys. Uhkaukset nostavat kuitenkin esiin kysymyksen: voiko Washington todella pakottaa Venezuelan johtajat tottelemaan laivasto-osaston, erikoisjoukkojen iskujen, tiedusteluoperaatioiden tai ilmaiskujen uhalla?

Entinen Yhdysvaltain Nato-suurlähettiläs Ivo Daalder sanoi CNN:lle sunnuntaina, että Trumpin hallinnon olisi mahdotonta ”johtaa” Venezuelaa ilman resursseja, joita maan asianmukainen hallinnointi vaatisi.

– Tämä ristiriita käytössä olevien keinojen ja asettamiemme tavoitteiden välillä tulee vielä osumaan omaan nilkkaamme, Daalder kuvaii.

Yhdysvallat saattaakin jälleen ajautua yhteen nykyaikaisen ulkopolitiikkansa toistuvista ansoista: Washingtonissa laaditaan järkevältä vaikuttavia suunnitelmia, jotka murenevat kohdatessaan toisen maan todellisuuden.

Rodríguez voi Yhdysvaltain viranomaisten silmissä näyttäytyä vakauttavana voimana. Entisenä diplomaattina hänellä on hyvät kontaktit ulkomaille ja öljyteollisuuteen.

Hän on kuitenkin pitkään ollut Maduron hallinnon ja tämän edeltäjän Hugo Chávezin järjestelmän näkyvä kasvo. Mitään merkkejä ei ole, että hän olisi luopunut äärivasemmistolaisesta ideologiasta.

Rodríguezilla voi myös olla rajalliset mahdollisuudet tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa Caracasin hallinnon sisäpiirien ”käärmekuopassa”, jossa kilpailevat suuntaukset ja voimamiehet kamppailevat keskenään.

– Hänellä ei ole tukea eri aseellisten toimijoiden keskuudessa, sanoi geopoliittisia riskejä arvioiva konsultti Daniel Lansberg-Rodriguez CNN:lle.

– Hänen on tasapainoiltava siellä niiden kanssa, joihin hänellä on hyvät kontakti, sekä toisaalta niiden ohjeiden kanssa, joita hän oletettavasti saa Washingtonista.

Virkaatekevän presidentin kasvava merkitys hallinnolle tarkoittaa, että hänestä voi tulla hauras alusta Trumpin koko Venezuelan-uhkapelille.

– Delcy Rodríguez on itsessään hyvin vaikutusvaltainen hahmo, jonka Maduro valitsi tehtävään, demokraattisenaattori Chris Murphy sanoi State of the Union -ohjelmassa.

– Ei ole mitään selitystä sille, miten amerikkalaisten intressit muuttuisivat mitenkään Rodríguez-hallinnon myötä, kun se tällä hetkellä vaikuttaa olevan valmis jatkamaan Nicolas Maduron linjaa, Murphy sanoi.

Jopa Tom Cotton laittoi jäitä hattuun.

– En usko, että voimme pitää Delcy Rodríguezia Yhdysvalloille myötämielisenä ennen kuin hän todistaa sen, hän sanoi CNN:lle.

Trump järkytti lauantaina, kun hän sanoi Venezuelan oppositiopoliitikosta ja rauhannobelisti María Corina Machadosta, ettei tällä ole ”tukea tai kunnioitusta maan sisällä”.

Poimintoja videosisällöistämme

– Hän on hyvin mukava nainen, mutta hänellä ei ole kunnioitusta, Trump luonnehti.

Washingtonin liukuminen pois demokratialiikkeen tukemisesta ja vanhan hallinnon jäänteiden kanssa toimiminen on isku venezuelalaisille, jotka ovat toivoneet vallan vaihtuvan.

Rubio, joka on pitkään tukenut Machadoa ja demokratiapyrkimyksiä Latinalaisessa Amerikassa, yritti sovittaa yhteen poliittisesti epämiellyttävän ristiriidan.

– Tässä täytyy olla vähän realismia, hän kommentoi CBS:lle.

– Heillä on ollut tämä hallinto (…) vallassa 15 tai 16 vuotta, ja kaikki kysyvät, miksi 24 tuntia Maduron pidätyksen jälkeen ei ole vaaleja huomenna. Se on absurdia, Rubio sanoi.

Rubion mukaan ”nämä asiat vievät aikaa”, ja vaikka hän sanoi toivovansa Venezuelan siirtyvän demokratiaan, tämänhetkinen huolenaihe Rubion mukaan on Yhdysvaltojen kansallinen etu.