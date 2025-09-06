Venezuela mobilisoi kahdeksan miljoonaa miestä Yhdysvaltoja vastaan

Venuzela valmistautuu sotaan. Maa on kutsunut kahdeksan miljoonaa kansalaista aseisiin vastustamaan Yhdysvaltoja. Maiden välit ovat kiristyneet entisestään viime viikkoina Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kasvattaessa painetta Venuzuelan autoritääristä hallintoa vastaan. Asiasta kertoo muun muassa Newsweek.

– Kohtaamme ääriliikkeitä ja natsimielisiä suuntauksia pohjoisesta, jotka uhkaavat Etelä-Amerikan ja Karibian rauhaa ja jatkavat kansojemme oikeuksien loukkaamista, maan diktaattori Nicolás Maduro on uhonnut.

Maduro kertoi, että jopa kahdeksan miljoonaa Venezuelan 30 miljoonasta asukkaasta on kutsuttu aseisiin. Nämä kansalaiset muodostavat 336 miliisiyksikköä. Samalla käyttöön otetaan 15 751 puolustustukikohtaa. Nämä joukot toimivat puolisotilaallisen bolivaarisen militian alla, joiden tehtävänä on tukea Venezuelan armeijaa.

Yhdysvaltain ja Venuzuelan välit ovat heikentyneet viime viikkoina. USA on pyrkinyt torjumaan Karibialla rehottavaa järjestäytynyttä rikollisuutta ja se päätti presidentti Trumpin käskystä lähettää alueelle merivoimien yksikön.

Pian tämän jälkeen amerikkalaiset iskivät kansainvälisillä vesillä Tren de Aragua -kartellia vastaan. 11 narkoterroristia kuoli iskussa. Kartellilla on todettu olevan yhteyksiä Venezuelan hallintoon.

– Tänä aamuna aikaisemmin, määräyksestäni Yhdysvaltain asevoimat suorittivat kineettisen iskun positiivisesti tunnistettuja Tren de Aragua -narkoterroristeja vastaan… TDA on nimetty ulkomainen terroristijärjestö, joka toimii Nicolás Maduron alaisuudessa ja on vastuussa joukkomurhista, huumekaupasta, ihmiskaupasta sekä väkivalta- ja terroriteoista Yhdysvalloissa ja läntisellä pallonpuoliskolla, Donald Trump totesi 28. elokuuta.

Miljoonat ihmiset ovat paenneet Venezuelasta viimeisen 2o vuoden aikana maan muuttuessa Maduron ja hänen edeltäjänsä Hugo Chávezin johdolla yhä autoritäärisemmäksi. Heidän Venezuelan yhdistynyt sosialistinen puolue on hallinnut maata yhtäjaksoisesti vuodesta 2007.