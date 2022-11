Venäläisvakoojat jäivät kiinni – asunto myrkyttäjäagentin naapurissa

Ruotsissa pidätetty venäläinen vakoojapariskunta osallistui tiedustelutoimintaan sekä Yhdysvaltoja että Ruotsia vastaan vuosina 2013 ja 2014. Pariskunta omisti myös joukon yhtiöitä, joiden toimialat liittyivät laivojen ja lentokoneiden tarvikkeisiin, tietokoneisiin, ohjelmointiin ja tietojärjestelmäpalveluihin, sekä kaupallisten hankkeiden rahoittamiseen.

– Useiden vuosien ajan yhtä näistä yhtiöistä johti tosiasiassa Kyproksella sijaitsevan yhtiön kautta eläkkeellä oleva Venäjän sotilastiedustelu GRU:n eversti, kertoo Bellingcat -tutkijaryhmän perustaja ja johtaja Eliot Higgins yhteisöpalvelu Twitterissä.

Hänen mukaansa everstin nimi löytyy myös Yhdysvaltain senaatille vuonna 1983 luovutetulta listalta, jossa luetellaan eri maissa vakoilun vuoksi karkotettuja neuvostoliittolaisia diplomaatteja vuosien 1974 ja 1983 välisenä aikana. Vakoojapariskunta oli hankkiutunut Higginsin mukaan perheväleihin myös Ruotsin tiedustelupalvelun eläköityneen johtajan kanssa.

Bellingcatin mukaan pariskunta on saanut haltuunsa ennen Ruotsiin muuttoaan vuonna 1999 Moskovassa asunnon, jonka naapureina oli selvityksen mukaan useita GRU:n toimijoita. Samassa rakennuksessa asuvat muun muassa GRU:n sabotaaseja ja salamurhia tekevän yksikön johtaja, kenraalimajuri Andrei Averianov sekä GRU:n disinformaatio-operaatioihin kytketty kenraalimajuri Andrei Iltshenko.

– Pariskunnan omistaman asunnon numero on 282 ja samalla käytävällä asunnossa 288 asuu Denis Sergejev, jonka epäillään osallistuneen Skripalin myrkyttämiseen, Higgins kertoo.

Sergei Skripal ja hänen tyttärensä yritettiin murhata Novitshok-hermomyrkyllä Britannian Salisburyssa vuonna 2018. Sergejev on tiettävästi GRU:n kenraalimajuri ja hänen uskotaan toimineen iskuryhmän komentajana.

Aiemmin syksyllä GRU:n upseeri Mihail Mikushin jäi puolestaan kiinni Norjassa. Mikushin esiintyi brasilialaisena tutkijana ja oli osallistumassa Norjassa tutkimusohjelmaan, joka sisälsi myös hybridiuhkien tutkimusta.

This week, a Russian couple living in Sweden for the past 20 years were arrested, with the husband detained under suspicion of working for the Russian intelligence services. @christogrozev did some digging and made some interesting discoveries about their neighbours in Moscow. pic.twitter.com/0VRnvHKlNt

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 26, 2022