Venäläistutkija: Vladimir Putin haluaa loppumattoman sodan

Moskovan yhteiskunta- ja taloustieteiden korkeakoulun sosiologi Grigori Judin uskoo Ukrainan sodan jatkuvan niin kauan kuin presidentti Vladimir Putin on vallassa.

– Toki, sota on nyt loputon. Sille ei ole asetettu minkäänlaisia tavoitteita, joita voitaisiin saavuttaa ja jotka johtaisivat sen loppuun, Grigori Judin sanoo Meduza-lehdelle.

Hän oli harvoja venäläistutkijoita, jotka ennakoivat viime vuoden helmikuussa jännitteiden johtavan avoimeen sotaan. Grigori Judin myös uskoi venäläisten tukevan sodassa presidenttiään. Venäläispoliisit pahoinpitelivät hänet tajuttomaksi sotaa vastustaneen mielenosoituksen yhteydessä 24. helmikuuta 2022.

Sosiologi sanoo Vladimir Putinin uskovan omassa päässään, että ulkovallat juonivat jatkuvasti Venäjän tuhoa.

– Putinille se on eksistentiaalinen taistelu, jossa vihollinen pyrkii tuhoamaan hänet. Asian suhteen ei pitäisi olla mitään harhakuvia: sota ei tule loppumaan niin kauan kuin Putin on Kremlissä. Se tulee vain laajenemaan, Grigori Judin sanoo.

– Venäjän armeijan koko kasvaa nopeasti, maan talous ohjataan tuottamaan aseita, koulutusjärjestelmästä tehdään propagandatyökalu ja keino varautua sotaan. He valmistelevat valtiota pitkään ja vaikeaan sotaan, Judin jatkaa.

Ukrainan sota on tutkijan mukaan muuttunut Kremlin eliitin silmissä normaalitilaksi.

– Jos ette ajattele rauhaa normaalina tilana, niin ymmärrätte asian heidän näkökulmastaan. Kuten Hanti-Mansian kuvernööri sanoi: ”Sota on ystävä”, sosiologi toteaa.

Tutkijan mukaan Vladimir Putinin uhkavaatimus Yhdysvalloille ja Natolle joulukuussa 2021 teki selväksi, että koko Itä-Euroopan katsotaan kuuluvan Venäjän etupiiriin.

– Hänen maailmankuvassaan ei ole rajoja. Tämä malli on käytännössä tullut viralliseksi linjaksi: Venäjä ei lopu minnekään, Grigori Judin sanoo.

