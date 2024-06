Venäläisten verilöyly: Sadasta miehestä selvisi vain 12

Hyökkääjän joukkojen kerrotaan kärsineen mittavia tappioita Harkovan alueella.

Vovtshanskin kaupungin lähellä Harkovan pohjoispuolella Venäjän rajan tuntumassa taistellut sotilas tilittää itsenäisen venäläismedia Astran Telegramissa julkaisemalla videolla käsittämättömistä menetyksistä.

Venäjän 1009. moottoroidun kiväärirykmentin 5. komppaniassa palveleva Anton Andrejev kuvailee, kuinka miehet oli käsketty etenemään metsän reunasta suoraan kranaattituleen. Andrejevin mukaan puolet miehistä kaatui ensimmäisenä yönä.

– Siitä tuli verilöyly – kranaatteja, Baba Yaga [nimitys Ukrainan käyttämälle suurelle lennokille], sotilas päivittelee.

Hän sanoo käskyjen edetä vain jatkuneen.

Ukrainalaisten asemat saavutettiin selustatehtävässä olleen Andrejevin mukaan seuraavana päivänä.

Aamulla komentaja oli koonnut jäljellä olevat miehet ja komentanut heidät kohti Vovtshanskia. Mukaan käskettiin ottaa vain taisteluvarusteet.

– Ensimmäinen yö Vovtshanskissa meni ihan hyvin. Valtasimme yhden kadun, mutta sitten helvetti pääsi irti.

Andrejev kuvailee joukkojen joutuneen kranaatti- ja konekivääritulen ja lennokkien keskelle.

– He [ukrainalaiset] tappoivat niin paljon miehiä, mutta komentaja vain huusi radioon käskien etenemään. Meidän ei anneta perääntyä.

Andrejevin mukaan hänen 100 miehen joukostaan jäi lopulta jäljelle vain 12 miestä.

– Meidät jauhetaan palasiksi, lähetetään päivänvalossa konekiväärituleen lennokkien silmien alla. Se on verilöyly, tuskastunut sotilas selittää.

Andrejev sanoo, ettei hän enää tiedä, selviääkö sodasta. Sotilas toteaa ymmärtävänsä, että hänen komentajillaan on käskynsä.

– Ja he, jotka istuvat Moskovassa eivät välitä p***an vertaa, hän jatkaa.

Vastaavista tappioista Vovtshanskissa on kerrottu myös venäläisillä propagandakanavilla. Ukrainalaismedioissa uutisoitiin taas aiemmin tällä viikolla suuren venäläisjoukon antautumisesta alueella. Kyse on voinut olla kovia tappioita kokeneen venäläispataljoonan jäänteistä.

Ukrainan 3. rynnäkköprikaatin on kerrottu tuhonneen Harkovassa kokonaisen Venäjän pataljoonan viime lauantaina.

Venäjä on kärsinyt viime aikoina todennäköisesti kovimpia miestappioitaan koko sodan aikana. Venäläisille on raportoitu jatkuvasti jopa yli tuhannen miehen päivittäisiä menetyksiä rintamalla.

The motorized rifle regiment 1009 has been thoroughly defeated and the 9th motorized rifle regiment simply refused to carry out the orders… 😈 pic.twitter.com/85IyAwblHW

A Russian soldier revealed the true meaning of the offensive near Volchansk. According to him, this is nothing more than another meat grinder, where untrained Russian soldiers are sent under machine guns and drones and are not allowed to retreat. Result: one after another, groups… pic.twitter.com/GvqUV59mB8

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) June 3, 2024