Venäläisten suhtautuminen USA:ta kohtaan muuttui radikaalisti

Venäläisten suhtautuminen Yhdysvaltoihin on muuttunut huomattavasti positiivisemmaksi sen jälkeen, kun Donald Trump nousi maan presidentiksi. Tulos selviää uudesta Levadan kyselytutkimuksesta.

Jopa 30 prosenttia venäläisistä suhtautuu nyt positiivisesti Yhdysvaltoihin, kun vielä toukokuussa 2023 luku oli vain 12 prosenttia.

Negatiivisesti Yhdysvaltoihin suhtautuu 51 prosenttia venäläisistä, kun aiemmin luku oli 72 prosenttia. Epävarmoja suhtautumisestaan oli 20 prosenttia – yhteensä seitsemän prosenttiyksikön nousu.

Suhtautumisessa ei ole juurikaan eroja asuinpaikan välillä, joskin Moskovassa on enemmän kannastaan epävarmoja muihin alueisiin verrattuna. 18–24-vuotiaat suhtautuvat Yhdysvaltoihin myös positiivisemmin kuin muut ikäryhmät: Sekä positiivisesti että negatiivisesti maahan suhtautuu 39 prosenttia.

Siitä, mistä venäläiset saavat uutisensa, vaikuttaa myös näkemyksiin Yhdysvalloista. Youtubesta uutisensa saavista Yhdysvaltoihin suhtautuu positiivisesti 54 prosenttia, kun taas televisiosta uutisensa saavien parissa luku on vain 29 prosenttia.

Moscow Timesin mukaan venäläisten mielipiteisiin vaikuttanee valtiollinen media, joka on suhtautunut Trumpiin myötämielisesti. Trumpia on kuvattu pragmaattiseksi johtajaksi, joka on valmis käymään vuoropuhelua Venäjän kanssa.

Viime viikkoina venäläismedioissa nähty Trumpin kehuminen on kuitenkin hieman laantunut.

Kaikista maista venäläiset suhtautuvat positiivisimmin Valko-Venäjään, johon suhtautuu positiivisesti 93 prosenttia venäläisistä. Kiinaan taas suhtautuu positiivisesti 88 prosenttia venäläisistä.

Negatiivisia tuntemuksia herättää taas Ukraina, johon vain 14 prosenttia suhtautuu positiivisesti. Heikkoja arvosanoja saavat myös EU, johon suhtautuu positiivisesti 21 prosenttia, sekä Saksa, johon suhtautuu positiivisesti 27 prosenttia vastaajista.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 1615 ihmistä 50 Venäjän maakunnasta, ja sen virhemarginaali on 3,4 prosenttia.