Venäläisten niskaan sataa kranaatteja rajulla videolla, ukrainalaiset valtaavat aseman

Ukrainan 54. mekanisoitu prikaati on jakanut sosiaalisessa mediassa rajun videon (alla), joka näyttää ukrainalaisten valtaavan venäläisten asemat tiettävästi Soledarin ja Siverskin suunnalla Itä-Ukrainan Donetskin alueella.

Vaikka venäläisten vahvistukset on tuhottu ennen ukrainalaisten hyökkäystä, juoksuhaudoissa on edelleen noin 15 venäläissotilasta.

Video näyttää, kuinka Ukrainan lennokit pudottavat kranaatteja juoksuhaudoissa olevien venäläisten niskaan. Samaan aikaan Ukrainan kranaatinheittimet tulittavat hyökkääjän asemia. Useiden iskujen jälkeen valtaosa venäläisistä näyttää kuolleen tai haavoittuneen.

Tämän jälkeen Ukrainan 54. prikaatiin kuuluvan 2. pataljoonan taisteluosasto etenee kohti venäläisten asemia. Sotilaat ottavat juoksuhaudat haltuunsa ja eliminoivat henkiin jääneet venäläissotilaat.

Video näyttää, kuinka Itä-Ukrainan rintamalohkolla käydään erittäin rajuja lähitaisteluita. Verkkouutiset kertoi aiemmin taisteluista Bahnmutin etulinjassa, jossa Ukrainan Da Vinci Wolves -pataljoonan Gonor-ryhmä puolustaa ”elämän tieksi” kutsuttua Bahmutin viimeistä huoltotietä.

Rochan-analyysiyhtiön johtaja Konrad Muzykan mukaan Venäjän joukot ovat edenneet hiljalleen viime aikoina Bahmutissa.

– Venäläiset hallitsevat nyt yli 70 prosenttia kaupungista. Viime viikolla (palkkasotilasyhtiö) Wagner valtasi myös alueita, jotka ovat hyvin lähellä Bahmutin ja Tshasiv Jarin yhdistävää (huolto-) tietä. Hyökkäykset tällä alueella ovat todennäköisiä, hän kertoo viikkokatsauksessaan.

Video 2 of 3 from K-2.

This is Cyclops. The most remote and difficult position held by the K-2 battalion (54 OMBr). We continue the story about the hard battles for this location.

Battle for Cyclops. EP2: ASSAULT

Despite the destruction of the enemy reinforcements in the… pic.twitter.com/O8wj8aHnqC

— Seveer of the 95th rifles 🇺🇦🇬🇧 (@Seveerity) April 24, 2023